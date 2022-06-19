В Україні послуги з реабілітації дітей надають 370 закладів: у НСЗУ повідомили, куди звертатися

В Україні послуги з реабілітації дітей надають 370 закладів: у НСЗУ повідомили, куди звертатися

Нині реабілітація стає вкрай важливою. Щодня війна травмує сотні українців: дітей і дорослих.

Голова НСЗУ Наталія Гусак відвідала Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України.

Центр надає широкий спектр послуг з реабілітаційного лікування дітей. В тому числі з ДЦП, м’язовою дистрофією тощо. А через війну заклад почав надавати консультації батькам та дітям з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Наразі Український медичний центр реабілітації дітей готується увійти в єдиний медичний простір і підписати договір з НСЗУ.

Нині реабілітація стає вкрай важливою. Щодня війна травмує сотні українців: дітей і дорослих. Окрім спеціалізованої медичної допомоги постраждалі потребують відновлення порушених чи втрачених фізичних навичок, та пристосуватися до нових умов життя після лікування. У 2023 році реабілітація буде продовжувати набувати розвитку.

Адже послуги з реабілітації входять у Програму медичних гарантій і є безоплатними для українців вартість, яких закладу оплачує Національна служба здоров’я України. Загалом у 2022 році 370 закладів охорони здоров’я уклали договір з НСЗУ на надання послуг з реабілітації.

Нині у ПМГ три реабілітаційні пакети:

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя.

Реабілітаційні пакети включать проведення реабілітаційного обстеження, складання індивідуального реабілітаційного плану, послуги з реабілітації, моніторинг стану пацієнта, проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень, консультації лікарів, психологічний супровід, харчування в умовах стаціонару тощо.

Нагадаємо, велика кількість українців виїхала на тимчасове проживання за кордон в зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Часто біженці їхали лише з найбільш необхідним, забуваючи купити ліки, до яких звикли. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

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