В Україні рентген та КТ пацієнти мають отримувати безоплатно: куди дзвонити, коли вимагають гроші

Якщо вас направляють на платний рентген чи КТ, міністр охорони здоров'я закликає одразу дзвонити на гарячу лінію МОЗ.

В Україні рентген та комп'ютерну томографію пацієнт має отримувати безоплатно, оскільки лікарні забезпечені всім необхідним.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Якщо вас направляють на платний рентген чи КТ, у МОЗ закликали одразу дзвонити на гарячу лінію.

"Ми знайдемо шляхи реагування. Програма медичних гарантій покриває ці речі, тому пацієнт має отримувати їх безоплатно", — наголосив міністр охорони здоровʼя.

Гаряча лінія МОЗ — 0 800 505 201 або НСЗУ — 16-77.

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