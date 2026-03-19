В Україні розпочався сезон кліщів: медики попереджають про ризики зараження хворобою Лайма

Весняний пік кліщів

Реклама

У Рівненській області розпочався сезон активності іксодових кліщів. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб попереджають про зростання їх чисельності у парках, скверах та зелених зонах.

Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив про це 19 березня.

Під час акарологічного моніторингу в парку на Пагорбі Слави за 20 хвилин спостережень на одному кілометрі маршруту було виявлено 24 кліщі. За словами фахівців, у весняний період ці членистоногі є особливо активними через сприятливі погодні умови, які стимулюють їх живлення та розмноження.

Реклама

Медики зазначають, що кліщів можна зустріти не лише у лісах, а й у міських зелених зонах, на подвір’ях та дачних ділянках. У природних біотопах їхня кількість може бути значно вищою — до 40 особин на один прапоро-кілометр.

Обережно, кліщі! / © Центр громадського здоров’я України

Весняний пік кліщів: як захистити себе на природі

У центрі контролю хвороб наголошують, що основна небезпека полягає у здатності кліщів переносити інфекції, зокрема хворобу Лайма. Торік у регіоні було зареєстровано 191 випадок іксодового кліщового бореліозу, що на 18% більше, ніж роком раніше. Також лабораторні дослідження показали, що майже 18% кліщів були інфіковані збудниками бореліозу.

Фахівці закликають під час прогулянок у парках чи лісі дотримуватися важливих правил:

обирати облаштовані стежки,

носити закритий одяг світлих кольорів,

регулярно оглядати себе і дітей,

використовувати репеленти з акарицидною дією.

Перша допомога у разі укусу кліща

Якщо вас чи близьких вкусив кліщ, медики радять якнайшвидше звернутися до лікаря. Якщо це неможливо, паразита слід обережно видалити за допомогою пінцета або нитки, уникаючи його пошкодження.

Реклама

Після цього місце укусу необхідно обробити антисептиком і звернутися до інфекціоніста для подальших рекомендацій та можливого профілактичного лікування.