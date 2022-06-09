В Україні вперше в історії її медицини відбудеться Європейський Конгрес по діагностиці та лікуванню захворювань підшлункової залози

В Україні вперше в історії її медицини відбудеться Європейський Конгрес по діагностиці та лікуванню захворювань підшлункової залози

На кілька днів (22-25 червня 2022 р.) Україна стане не лише європейським, а й світовим центром обговорення нових прогресивних ідей і проривів в області діагностики та лікування захворювань підшлункової залози, обміну знаннями та професійним досвідом.

Цьогоріч через війну, Європейський Конгрес панкреатологів відбудеться онлайн. Це унікальна за своїм масштабом подія, яка об’єднає близько 2000 спеціалістів з усього світу, станом на зараз для участі в заході зареєструвались панкреатологи з 52 країн світу.

Попри те, що реєстрація на конгреси такого рівня є платною, організатори в цьому році зробили виключення для країни, яка приймає гостей – українські лікарі можуть безкоштовно долучитись до заходу. Це прекрасна нагода для наших медиків не лише дізнатись найостанніші новини в області захворювань підшлункової залози, а й долучитись до дискусій та отримати нові знання з низки фундаментальних та практичних проблем у цій сфері.

Дослідження українських панкреатологів також будуть представлені на конгресі, вони отримати гідну оцінку авторитетних рецензентів. Велику кількість робіт представив Національний інститут хірургії та трансплантології ім. академіка О.О. Шалімова НАМН України. Гідні дослідження виконали науковці та лікарі з багатьох міст України (Київ, Харків, Одеса, Тернопіль, Миколаїв, Чернівці та ін.). Нажаль, жодної роботи не було представлено зі Львова та Дніпра, хоча в Дніпрі знаходиться Інститут гастроентерології НАМН України.

Зірки світової панкреатології, професори з Європейських країн, США, Японії, Австралії в цьому році поділяться результатами своїх досліджень у галузі гастроентерології, хірургії, ендоскопії, найкращими досягненнями, які дають можливість максимально ефективно допомагати пацієнтам. Буде висвітлено базисні знання в галузі фізіології підшлункової залози.

Напередодні конгресу буде проведено навчальний курс щодо ролі кишкової мікробіоти при патології підшлункової залози, печінки, травного тракту (керівник – проф. А.Е. Дорофєєв).

Складне технічне забезпечення підготувала українсько-італійська команда.

Учасники конгресу отримають офіційний документ про участь та медичне навчання (європейські та американські кредити).

Зазначимо, що попри доволі консервативний підхід Європейського Клубу панкреатологів до вибору країни-господарки щорічного конгресу – до сьогодні подібні заходи проходили виключно у країнах Євросоюзу – цього року вперше в історії Конгрес приймає колишня пострадянська держава – незалежна Україна.

Окрім того, також вперше Європейський Клуб панкреатологів очолює саме українська науковиця – доктор медичних наук, професор – Наталія Борисівна Губергріц. Таке визнання - це результат колосальної багаторічної праці, численних публікацій та наукових робіт, насамперед англомовних, найвищої професійної та людської репутації. Вперше український науковець очолює протягом року велику Європейську медичну асоціацію та є Президентом Європейського Клубу панкреатологів. Наталя Борисівна з честю несе своє прізвище, яке належить відомій лікарській династії.

Понад 20 років Наталія Борисівна домагалася та просувала ідею проведення Європейського Конгресу в Україні та те, що наша країна прийматиме у себе найкращих спеціалістів-панкреатологів з усього світу – без перебільшення безпрецедентна за значимістю подія для медичної спільноти України та Європи.