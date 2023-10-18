В Україні зафіксували новий підвид коронавірусу: які симптоми і чим небезпечний

На території України виявлено 10 випадків нового підвиду штаму коронавірусу SARS-CoV-2 “Омікрон”, який викликає захворювання COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Новий варіант “Еріс” виявлено у 6 областях: Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській тв Чернівецькій.

Його симптоми такі ж, як і у інших відомих штамів COVID-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка.

Специфічною особливістю “Ерісу” є додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні

Наразі на території України циркулює близько 14 різних штамів вірусу “Омікрон”. У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб відбирають зразки, щоб досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають.

У період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19, 18 — летальних, серед людей старше 30 років.

Як захиститися

У МОЗ нагадали, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Додатковий бустер можна отримати після консультації з сімейним лікарем чи у пункті щеплення, враховуючи оновлені рекомендації МОЗ.

Наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною.

“Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; вагітним; людям, старшим за 60 років; тим, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, — необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря та пунктах щеплень”, - радять українські медики.

Нагадаємо, в Україні затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції.

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