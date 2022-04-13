В Україні запустили чат-бот для пошуку лікування для людей, які живуть з ВІЛ

В Україні запустили чат-бот для пошуку лікування для людей, які живуть з ВІЛ

Платформа дає відповіді на найбільш актуальні питання про доступ до антиретровірусної терапії.

Центр громадського здоров’я за підтримки проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ» розробив платформу та чат-бот у Telegram. Ці ресурси допоможуть людям, що живуть з ВІЛ, знайти антиретровірусну терапію там, де вони зараз — в Україні або за кордоном. Ці продукти запустили в рамках національної інформаційної кампанії з покращення доступу до ВІЛ-сервісів.

Про це пише Центр громадського здоров'я.

Нині кожна людина в Україні, яка живе з ВІЛ і отримує антиретровірусну терапію (АРТ), може отримати життєво необхідні ліки у найближчому закладі, який працює. Також є мережа закладів за кордоном, які надають АРТ українцям.

За допомогою чат-бота можна дізнатися, де розташований найближчий від вас сайт АРТ, що працює, а також проглянути актуальний список АРТ-сайтів у регіоні, куди ви переїхали. Фахівці Центру громадського здоров’я регулярно оновлюють дані про заклади, що працюють.

Крім того, через бот можна дізнатися список закладів за кордоном, в яких можна отримати АРТ українцям.

Платформа дає відповіді на найбільш актуальні питання про доступ до АРТ:

Як дізнатися, чи ваш АРТ-сайт працює?

Що робити, якщо ваш АРТ-сайт не працює або ви не можете до нього дістатися?

Як отримати АРТ, якщо ви переїхали в межах України?

Де отримати АРТ за кордоном?

Також на платформі можна отримати інформацію про сервіси для отримання допомоги з доступом до лікування ВІЛ, ТБ, вірусних гепатитів по всьому світу, контакти лікарів, до яких можна звернутися телефоном та онлайн, способи отримання правової та соціальної допомоги.

Нагадаємо, що антиретровірусна терапія — метод лікування від ВІЛ-інфекції та СНІДу, що полягає у максимальному пригніченні розмноження ВІЛ в організмі. Завдяки такому лікуванню імунна система відновлюється, а рівень вірусного навантаження досягає невизначуваного. Ліки необхідно приймати щодня протягом усього життя. Переривати терапію не варто, інакше вірус зможе адаптуватися до компонентів ліків і стати невразливим до них. Так він знову почне розмножуватися і вражати імунну систему.

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