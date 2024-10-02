В Україні зареєстрували першу аптеку з ліками на основі канабісу: як отримати готовий препарат

Призначення і відпуск ліків на основі канабісу здійснюється виключно за електронним рецептом.

З 1 жовтня в Україні почала діяти нова система контролю обігу медичного канабісу (ЕСОРК) аптечних закладів, які відпускатимуть ліки на основі канабісу. І вже зареєструвано першу аптеку, яка відпускатиме ліки на основі канабісу.

Про це під час брифінгу 2 жовтня повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає "Укрінформ".

1 жовтня електронна система запрацювала, і вже є перша реєстрацію, зазначила Карчевич. Вона також повідомила, що аптеку зареєстрували з міста Черкаси.

"Сподіваюся, що більше суб'єктів господарювання і аптечних закладів будуть долучатися як до процесу, так і до роботи з електронною системою, адже, відповідно до вимог законодавства, кожен процес, вид діяльності з медичним канабісом не пізніше наступного дня фіксується у системі", - сказала Карчевич.

Вона нагадала, що призначення і відпуск ліків на основі канабісу здійснюється виключно за електронним рецептом, який може видати лікар як сімейної практики, так і спеціалізованої меддопомоги. За е-рецептом можна отримати як готовий препарат, так і ліки, що виготовляються в аптеці.

"Фактично, під ліцензійний контроль потрапляє весь процес обігу, починаючи від імпорту чи вирощування рослин і завершуючи їх відпуском в аптечному закладі. Тобто контроль буде повним - від насінини до пацієнта", - заявила Карчевич.

В Україні врегульовані умови вирощування рослин роду коноплі

У МОЗ нагадали умови вирощування та використання канабісу.

Під час вирощування мають бути дотримані вимоги щодо належної практики культивування.

Лабораторні дослідження на вміст тетрагідроканабінолу (ТГК, головний психоактивний компонент канабісу) проводитимуться у державних лабораторіях.

Відбір зразків для дослідження відбуватиметься за участю поліції.

Імпортери субстанцій канабісу, які можуть використовуватися в аптеках при виготовленні ліків, мають отримати відповідний дозвіл, а також пройти процедуру реєстрації субстанції канабісу.

Кому прописуватимуть ліки на основі канабісу

МОЗ також затвердив перелік станів і хвороб, при яких можна призначати ліки на основі канабісу, зокрема:

хронічний біль, який зумовлений онкологічним захворюванням,

біль, який зумовлений церебральним паралічем, розсіяним склерозом,

травми спинного мозку,

хвороба Паркінсона.

Ліки на основі канабісу можуть бути у формі оральних крапель, твердих капсул, гелів та паст.

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