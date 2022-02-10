В Україні затвердили сезонне меню для дошкільнят: які страви увійшло до нього і що змінилося

В Україні затвердили сезонне меню для дошкільнят: які страви увійшло до нього і що змінилося

Затверджений перелік страв також може бути використаний як база для чотиритижневого меню в інші пори року.

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендоване сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 (7) років для харчування у закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на зимовий період.

Про це йдеться у наказі МОЗ від 03.02.2022 № 215.

Зазначається, чотиритижневе сезонне меню на зимовий період рекомендовано використовувати для організації триразового харчування для дошкільнят. У МОЗ наголошують, що затверджений перелік страв також може бути використаний як база для чотиритижневого меню в інші пори року, проте з використанням сезонних продуктів.

"Меню можна використовувати у повному обсязі або частково, опрацювавши його з огляду на смакові уподобання дітей та технологічні можливості кожного з закладів. Важливий момент: у разі внесення змін меню потрібно погодити в територіальному підрозділі Держпродспоживслужби відповідно до вимог", - зауважують у МОЗ.

Меню для харчування

Перший тиждень - молочний суп з макаронами, морква тушкована з чорносливом тощо.

Другий тиждень - салат морквяно-яблучний, локшина з фруктам тощо.

Третій тиждень - гарбуз припущений, пюре з бобових (гороху або сочевиці) з цибулею, какао з молоком тощо.

Четвертий тиждень - омлет, котлета рублена з м’яса курки тощо.

Завантажити техкартки можна за цим посилання.

Над документами працювала робоча група, до складу якої увійшли представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти, Держпродспоживслужби, державної установи "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ", ВГО "Асоціація працівників дошкільної освіти", Національного університету харчових технологій, управлінь та департаментів освіти

Раніше повідомляли, чому не всі задоволені новим шкільним меню та як відреагував його ідеолог Євген Клопотенко.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber