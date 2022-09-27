В Україні значно спростили процес медико-соціальної експертизи: як тепер встановлюють групу інвалідності

Ознайомитися з тим, як людині з інвалідністю відновити медичні документи, які були втрачені або загублені під час евакуації чи переїзду можна за інфографікою нижче.

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) продовжують роботу відповідно до нормативно-правових актів, які спрощують проходження експертизи у воєнний час.

Про це повідомили у МОЗ.

"На період дії воєнного стану МСЕК здійснює свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності, тобто проводиться за направленням лікарсько-консультативної комісії незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян, які звертаються для встановлення групи інвалідності", - зазначили фахівці.

У разі, коли особа звертається для встановлення інвалідності та не може прибути на огляд до МСЕК, комісія ухвалює рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

МОЗ також нагадує, що у разі неможливості обстеження й оформлення направлення на МСЕК строк проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю, у т. ч. й дітям, який припав на період дії воєнного стану на території України, продовжується на строк не пізніше шести місяців після його припинення/скасування. Всі виплати та відповідні пільги зберігаються за особою до закінчення строку проходження повторного огляду.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканини розміром у 15 см.