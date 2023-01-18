В жодному разі не їжте: як зрозуміти, що печериці вже зіпсувалися

Печериці українці використовують для приготування великої кількості страв. Ці гриби можуть довго зберігатися і не псуваися. Однак навіть у печериць є термін придатності. Як зрозуміти, що перед вами зіпсовані печериці — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На це вкажуть п'ять основних моментів і саме на них краще звертати увагу у супермаркеті, коли вирішили придбати шампіньони.

Запах

Печериці, як і будь-які гриби, відрізняються особливим "грибним" запахом, який важко сплутати з іншим. Однак яскраво виражений запах можна відчути лише в тому випадку, якщо перед вам свіжий продукт. Не варто купувати печериці, якщо вони пахнуть хімією, гниллю, підвальною вологою чи мають інший нехарактерний запах. Можна отримати серйозні проблеми із здоров'ям.

Наліт

Якщо на капелюшку печериці з'явився липкий наліт, це означає, що такі гриби варто відразу викинути у смітник. Навіть якщо ви тільки що розморозили такий продукт, вживати в їжу його не варто.

Капелюшок

Свіжі гриби відрізняються сухим, приємним на дотик капелюшком, який має однорідний колір. Печериці найчастіше білі або кремові, в залежності від виду. Якщо на ньому з'являється блиск — значить почався процес розкладання. Зупинити його не можливо навіть за високої температури, тому краще такі гриби не їсти.

Плями

Навіть найменші плями, яких в ідеалі не повинно бути на грибах, є вірним знаком того, що продукт краще не вживати в їжу. А ще важливою ознакою непридатності для приготування печериць є плоский капелюшок. Тож варто звертати на це увагу.

Пружність

Зазвичай гриби в міру пружні та жосткі. Якщо такий гриб спробувати надламати і ви побачите, що він всередині білого кольору — сміливо готуйте щось смачненьке. Якщо серединка печериці темна, навіть якщо зверху вона виглядає свіжою, його не можна їсти.