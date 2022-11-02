Вакцина КПК: в 23 регіонах України вже можна зробити щеплення від кору, паротиту та краснухи

Разом із вакциною КПК до регіонів також поїхали вакцини від дифтерії та правця.

До 4 листопада 23 українські регіони отримають 196 тис. вакцини від кору, паротиту та краснухи.

Про це повідомили у МОЗ.

Разом із вакциною КПК до регіонів також поїхали вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty проти коронавірусу. Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини.

Важливо, що 9 з 10 невакцинованих від кору людей та які мають контакт із хворим будуть заражені.

Згідно з Національним календарем в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму дитини від кору.

Календар щеплень МОЗ

Раніше жінки України розповіли про досвід годування грудьми.

Нагадаємо, в Україні вагітні можуть вакцинуватися від COVID-19.

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