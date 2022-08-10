Вакцина проти хвороби Лайма перейшла до третьої фази випробувань - Pfizer

VLA15 - це єдина вакцина проти хвороби Лайма, що знаходиться в клінічній розробці.

Компанія Pfizer розпочала третю фазу клінічних випробувань своєї вакцини-кандидата проти хвороби Лайма VLA15 сумісно з французькою компанією Valneva SE.

Про це повідомили на сайті Pfizer.

Біотехнологічні компанії наразі набирають близько шести тисяч учасників віком від 5 років у 50 регіонах Європи та США, де є ендемічна хвороба Лайма. Вони отримають три дози вакцини під назвою VLA15 або плацебо, а потім бустерну дозу.

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"У зв’язку зі зростанням глобальних показників хвороби Лайма надання людям нового способу захисту від цієї хвороби є більш важливим, ніж будь-коли", - заявила Анналіза Андерсон, старший віце-президент і керівник відділу досліджень і розробки вакцин Pfizer.

VLA15 - це єдина вакцина проти хвороби Лайма, що знаходиться в клінічній розробці. Вона націлена на бактерії Borrelia burdorferi, головну причину хвороби, що передається кліщами, і "продемонструвала сильну імунну відповідь і задовільний профіль безпеки в доклінічних і клінічних дослідженнях".

Якщо випробування покажуть, що вакцина безпечна та ефективна, у Pfizer кажуть, що зможуть подати запити на схвалення до Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США та Європейського агентства з лікарських засобів у 2025 році.

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