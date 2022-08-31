Вакцинація дорослих: які щеплення мають бути у людей 25+ років

Вакцинація є одним з найнадійніших способів захисту від інфекційних захворювань, що створюють загрозу для життя.

За оцінками ВООЗ, щеплення дозволяють щорічно запобігати до 3 млн смертей.

Існує розповсюджений міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Насправді імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин — ревакцинація.

Про це нагадують фахівці МОЗ.

Так само дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві.

Перевірте, чи захищені ви від небезпечних хвороб за календарем щеплень.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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