Вакцинація проти COVID-19 і хронічні хвороби: коли щеплення є життєво важливим

Вакцинація проти COVID-19 і хронічні хвороби: коли щеплення є життєво важливим

Життєво важливо вакцинуватися проти коронавірусу, зокрема, людям із бронхіальною астмою.

Хронічні хвороби не є протипоказом до проведення вакцинації проти COVID-19. Є категорії людей, які мають хронічні недуги і їм життєво важливо щепитися.

Про це інформує спільнота "Коронавірус_інфо".

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Наголошується, що люди з онкологічними та аутоімунними захворюваннями перебувають у групі ризику щодо COVID-19. Утім, таким пацієнтам перед вакцинації проти коронавірусу все ж варто проконсультуватися з лікарем.

А от вкрай важливо вакцинуватися людям із такими хронічними хворобами:

бронхіальною астмою;

серцево-судинними захворюваннями;

діабетом;

ВІЛ;

хронічними хворобами нирок;

пацієнтам на гемодіалізі.

Особам з алергією також можна вакцинуватися і навіть в період загострення хвороби.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, у більшості випадків грип та коронавірусна хвороба мають схожі симптоми. Як не переплутати хвороби, читайте тут.