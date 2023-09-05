Вакцинація проти COVID-19 в Україні: головний держсанлікар Кузін повідомив про зміни для деяких категорій громадян

Вакцинацію проти коронавірусної інфекції в Україні можуть зробити обов'язковою для деяких категорій громадян, так званих груп ризику.

Про це повідомив головний держсанлікар Ігор Кузін.

"У світі зараз відбувається перегляд тих рекомендацій, які стосуються проведення вакцинальних сесій. Фінальне і остаточне рішення стосовно того, якою має бути вакцинація проти коронавірусної інфекції - включена (до календарів щеплень - ред.) або рекомендована - має бути оприлюднено на світовому рівні в кінці листопада, коли відбудеться європейське засідання групи з питань імунізації", - повідомив Кузін.

Він висловив сподівання, що після оприлюднення цих світових рекомендацій Національна група експертів з імунізації також може рекомендувати алгоритм включення вакцинації проти коронавірусної інфекції в національний календар щеплень.

Кузін також зазначив, що сформалізовано певні "групи ризику" людей, які мають проходити вакцинацію проти COVID:

медичні працівники,

групи високого ризику, серед яких особи від 60 років,

особи з імунокомпрометованим станом,

діти, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання.

За його словами, саме ці групи ризику, у разі захворювання на короновірус, незалежно від штаму, мають високий ризик важкого перебігу хвороби або летального випадку.

Українці зможуть безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19

Громадянам України доступна безкоштовна вакцинація проти коронавірусу до кінця 2023 року і впродовж 2024-го.

"Станом на сьогодні урядом замовляється за цим механізмом зазвичай лише три вакцини: Johnson, яка є однодозовою, і переважно використовується для вакцинації сільського населення; ми також замовляємо вакцину Pfizer, як у омікронспеціфічну; звичайну, і вакцину Pfizer для дітей", - поінформував Кузін.

Від жовтня 2023-го очікується зростання звернень на первинну ланку зі скаргами на ГРВІ, тому певна частина швидких тестів для діагностики COVID вже була розподілена на рівень первинної ланки меддопомоги.

ПЛР-діагностика, за його словами, також буде безкоштовною на рівні Центрів контролю та профілактики хвороб.

Наразі, як поінформував Кузін, в Україні 92 заклади охорони здоров'я законтрактовані на пакет надання меддопомоги у надзвичайних ситуаціях, і готові приймати пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Також, за його словами, Україна має необхідне обладнання для секвенування штамів вірусу SARS-CoV-2, і поки що не очікується, що територією України будуть циркулювати інші штами, крім Омікрону.

Нагадаємо, новий варіант COVID-19 під назвою EG.5 захоплює світ, зокрема, США. Там зростає кількість випадків захворювання та госпіталізації.

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