Вакцина проти раку показала вражальні результати: що вдалося з’ясувати вченим

Вакцина проти меланоми: вчені повідомили про важливий прорив / © pexels.com

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Американські фармацевтичні компанії Moderna та Merck розробили персоналізовану вакцину проти меланоми, яка продемонструвала обнадійливі результати під час клінічних випробувань. Застосування препарату разом зі стандартною імунотерапією дозволило знизити ризик повторного розвитку пухлини або смерті пацієнта на 42%.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Нова вакцина працює на основі технології мРНК та призначена для боротьби з меланомою — однією з найнебезпечніших форм раку шкіри. На відміну від традиційних препаратів, її виготовляють індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням генетичних особливостей пухлини.

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Дослідники сподіваються, що в майбутньому такий підхід вдасться застосовувати і для лікування інших онкологічних захворювань.

Що показали випробування вакцини проти раку

У клінічному дослідженні третьої фази взяли участь 1137 пацієнтів із меланомою. Усім учасникам раніше провели операції з видалення злоякісних пухлин. Основним завданням випробування було з’ясувати, чи здатна нова вакцина запобігти поверненню захворювання після хірургічного втручання.

Пацієнтів розділили на дві групи. Перша отримувала персоналізовану мРНК-вакцину в поєднанні зі стандартною імунотерапією. Друга проходила лише традиційне лікування без застосування нового препарату.

Через два роки дослідники порівняли результати обох груп. З’ясувалося, що 82% пацієнтів, які отримували вакцину, не мали рецидиву меланоми. Серед учасників, які проходили тільки стандартну терапію, цей показник становив 70%.

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Крім того, комбіноване лікування продемонструвало ефективність у зниженні ризику появи віддалених метастазів або смерті.

Зокрема, через два роки після початку дослідження 88,5% пацієнтів із групи вакцинації залишалися живими та не мали віддалених метастазів. У групі стандартного лікування відповідний показник становив 80%.

Загалом результати засвідчили, що додавання персоналізованої вакцини до імунотерапії зменшило ризик рецидиву меланоми або смерті на 42% порівняно з використанням лише стандартного методу лікування.

Як працює нова вакцина проти меланоми

Головна особливість розробки Moderna та Merck полягає в тому, що препарат створюють окремо для кожного хворого. Це дозволяє враховувати індивідуальні характеристики ракових клітин, які можуть відрізнятися навіть у пацієнтів з однаковим діагнозом.

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Спочатку науковці досліджують генетичний матеріал пухлинних і здорових клітин пацієнта. Порівнюючи отримані дані, вони визначають мутації, характерні саме для злоякісного новоутворення.

На основі цієї інформації виготовляють персоналізовану мРНК-вакцину. Її завдання — навчити імунну систему розпізнавати характерні ознаки ракових клітин та спрямовувати проти них імунну відповідь.

Таким чином, лікування підлаштовують під особливості конкретної пухлини, а не використовують однаковий склад вакцини для всіх пацієнтів.

Дослідники вважають такий підхід перспективним для розвитку персоналізованої онкологічної терапії. У майбутньому аналогічну технологію можуть досліджувати для боротьби з іншими видами злоякісних пухлин.

Коли вакцина проти раку стане доступною пацієнтам

Попри обнадійливі результати випробувань, новий препарат поки не входить до стандартних методів лікування онкологічних захворювань.

Компанії Moderna та Merck уже проводять переговори з органами, відповідальними за регулювання та схвалення лікарських засобів. Водночас процедура отримання необхідних дозволів може тривати роками.

Важливо, що розроблена вакцина не призначена для запобігання виникненню раку у здорових людей. Під час дослідження її застосовували у пацієнтів, яким уже діагностували меланому та видалили пухлини хірургічним шляхом.

Метою такого лікування є зменшення ймовірності повернення захворювання та розвитку віддалених метастазів.

Надалі дослідникам необхідно оцінити довгострокові результати застосування препарату. Якщо ефективність нового підходу підтвердиться, персоналізовані мРНК-вакцини можуть стати важливим доповненням до наявних методів боротьби з онкологічними захворюваннями.

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