Вакцина від COVID-19 виявилася корисною не лише для легень: що з’ясували вчені

Вакцина / © Associated Press

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Вакцини проти COVID-19 можуть мати додаткові переваги для здоров’я, які виходять за межі захисту дихальної системи. Такого висновку дійшли науковці Міністерства у справах ветеранів США (VA), які дослідили зв’язок між вакцинацією та ризиком серйозних серцево-судинних ускладнень.

Про це повідомило видання Iflscience.

Дослідники нагадують, що хоча COVID-19 насамперед асоціюється із захворюваннями дихальної системи, наслідки інфекції можуть виходити далеко за межі легень. За їхніми словами, зараження SARS-CoV-2 пов’язане з підвищеним ризиком серйозних серцево-судинних подій, які можуть виникати як під час гострої фази хвороби, так і після одужання.

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Серед можливих наслідків фахівці називають інфаркт міокарда, серцеву недостатність та інші порушення роботи серцево-судинної системи. Раніше масштабні дослідження вже показували, що тривалий COVID може підвищувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Щоб перевірити, чи зберігається захисний ефект вакцинації в сезоні 2024–2025 років, автори роботи проаналізували медичні дані більш ніж 1 мільйона людей, які зверталися до системи охорони здоров’я ветеранів США від 3 вересня до 31 грудня 2024 року.

Усі учасники отримали сезонне щеплення від грипу. Водночас 349 085 осіб додатково вакцинувалися проти COVID-19. Саме цю групу дослідники порівнювали з тими, хто отримав лише вакцину від грипу.

Протягом наступних восьми місяців або до настання одного з визначених у дослідженні випадків науковці відстежували чотири основні серцево-судинні події: смерть від серцево-судинних причин, інфаркт міокарда, інсульт та госпіталізацію через серцеву недостатність.

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Аналіз показав, що вакцинація проти COVID-19 була пов’язана з нижчим ризиком інфаркту міокарда, госпіталізації через серцеву недостатність і смерті від серцево-судинних ускладнень, пов’язаних із COVID-19. Водночас для інсульту статистично значущого зниження ризику виявлено не було.

Під час детальнішого аналізу дослідники встановили, що найбільш виражений позитивний ефект спостерігався серед людей віком понад 75 років. Також користь від вакцинації була більш помітною у пацієнтів із супутніми захворюваннями.

Автори дослідження зазначають, що одним із можливих пояснень такого ефекту є здатність вакцини зменшувати тяжкість перебігу COVID-19. Внаслідок цього може знижуватися рівень запалення та ушкодження тканин, які пов’язують із розвитком серцево-судинних ускладнень після інфекції.

Крім того, науковці зазначили, що користь від вакцинації може виходити за межі клінічно підтверджених випадків наслідків COVID-19, оскільки частина інфекцій залишається недіагностованою.

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Науковці також звертають увагу, що дослідження має певні обмеження. Оскільки більшість учасників були ветеранами США — переважно чоловіками старшого віку та білої раси, — отримані результати можуть не повною мірою відображати ситуацію для всього населення.

Нагадаємо, раніше британські вчені успішно завершили перші клінічні випробування на людях унікальної вакцини проти коронавірусів, яку повністю розробили за допомогою моделі штучного інтелекту.

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