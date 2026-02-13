Вам потрібні лише сходи: як удома перевірити стан серця

Біль у серці / © pexels.com

Кардіологи розробили прості методи самодіагностики серцево-судинної системи, для яких потрібні лише звичайні сходи. Дізнайтеся, про які критичні показники пульсу та часу варто знати кожному.

Про це пише U-NEWS.

Є доволі прості методи, які допомагають оцінити стан серцево-судинної системи за допомогою звичайного підйому сходами.

Перший варіант: після легкої розминки підніміться пішки на четвертий поверх. Досягнувши його, виміряйте пульс — показник має бути меншим за 140 ударів на хвилину. Якщо частота серцебиття перевищує цю межу, варто звернутися до кардіолога для консультації.

Другий спосіб потребує більшого навантаження. Для нього знадобиться під’їзд одинадцяти- або дванадцятиповерхового будинку та чотири хвилини часу — саме стільки відводиться на підйом від першого до останнього поверху.

Темп має бути рівномірним: не слід починати занадто швидко, перескакуючи через сходинки, щоб не втратити сили ближче до фінішу. Під час підйому важливо контролювати самопочуття та частоту серцебиття.

Людина приблизно 40 років без серйозних проблем зі здоров’ям має впоратися з підйомом на 11 — 12 поверх за чотири хвилини. Якщо ж вам потрібно значно більше часу або з’являється біль у грудях, це може бути тривожним сигналом.

«Фізична нездатність піднятися на 12 поверх за 4 хвилини може бути ознакою серйозної зношеності серцевого м’яза», — кажуть кардіологи.

Нагадаємо, серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності у світі. За словами кардіолога Роя Зігельштейна, небезпеку становлять не лише шкідливе харчування чи брак спорту. Емоційний стрес та соціальна ізоляція є такими ж потужними факторами ризику, як високий холестерин або гіпертонія, оскільки самотність і депресія прямо шкодять серцю. Лікар радить активно шукати соціальних контактів, щоб зменшити цей вплив.