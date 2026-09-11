Вам здається, ніби по шкірі повзають комахи? : що за цим може стояти

Мурахи по шкірі / © Credits

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Відчуття, ніби по шкірі повзають дрібні комахи, стікає крапля води або торкається павутина, коли насправді нічого немає, є специфічним розладом чутливості. У медицині цей стан називається формікацією (від латинського formica — мураха). Це різновид парестезії, при якому мозок сприймає фантомні сигнали як цілком реальні подразники.

Про це пише Egeszsegkalauz.hu.

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Незважаючи на те, що зовні шкіра може залишатися абсолютно чистою та неушкодженою, відчуття для людини є абсолютно реальними. Фахівці наголошують: пацієнт не вигадує симптоми — ділянки мозку, відповідальні за обробку дотиків, працюють так, ніби тіло справді відчуває зовнішній вплив.

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Основні причини виникнення формікації

Формікація не є самостійним діагнозом, а лише симптомом, який може вказувати на низку порушень в організмі:

Неврологічні захворювання (невропатія): Пошкоджені або подразнені нервові волокна надсилають хибні сигнали до мозку. Це спостерігається при цукровому діабеті, розсіяному склерозі, хворобі Паркінсона, мігрені, епілепсії, наслідках інсульту чи післяперенесеному оперізувальному лишаї.

Дефіцитні стани та внутрішні хвороби: Брак вітаміну B12 або фолієвої кислоти погіршує роботу нервової системи. Також симптоми можуть викликати збої у роботі щитоподібної залози, печінки та нирок через накопичення продуктів обміну.

Гормональні зміни: Збій або природна перебудова гормонального фону (зокрема під час менопаузи) часто супроводжується печінням, свербежем та фантомними відчуттями на шкірі.

Побічна дія ліків та речовин: Викликати подібні розлади можуть деякі антидепресанти, препарати від епілепсії, антибіотики. Також формікація є класичним симптомом синдрому відміни алкоголю або вживання стимуляторів.

Чим формікація відрізняється від психологічних розладів

Важливо розрізняти фізичний розлад чутливості та так званий маревний паразитоз (тверду переконаність людини у зараженні паразитами за відсутності будь-яких медичних підтверджень).

Медичні протоколи вимагають першочергово виключити дерматологічні проблеми, інфекції, соматичні та неврологічні патології. Лише після детального обстеження (лабораторні аналізи, огляд невролога та дерматолога), якщо органічних причин не знайдено, розглядається вплив сильного стресу, тривожних розладів, депресії чи безсоння.

Коли слід негайно звернутися по медичну допомогу

Особливої уваги вимагає раптовий початок симптомів. Якщо відчуття повзання чи заніміння супроводжується опусканням куточка рота, слабкістю в кінцівках, порушенням мови, зору чи запамороченням, це може бути ознакою інсульту і вимагає термінового виклику швидкої допомоги.

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У разі планового лікування категорично не рекомендується обробляти шкіру агресивними антисептиками чи побутовою хімією, адже це може призвести до опіків та інфікування ранок від розчісування. Головна мета терапії — виявлення та усунення першопричини.

Нагадаємо, раптова та постійна потреба їсти солоне — це не просто зміна смакових уподобань, а можливий ранній симптом хвороби Аддісона. Цей стан вражає надниркові залози і потребує обов’язкового лікування, оскільки без медичного втручання може становити загрозу життю.

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