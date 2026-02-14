Ванна замість тренування: науковці виявили несподіваний вплив гарячої води на організм

Гаряча ванна може допомогти знизити артеріальний тиск / © www.freepik.com/free-photo

Звичайна гаряча ванна може стати повноцінною медичною процедурою, проте оздоровчий ефект відчують не всі. Науковці вважають, що занурення у теплу воду може стати повноцінним методом пасивної теплотерапії.

Про це пише The Mirror.

Докази від користі прийняття гарячих ванн були оприлюднені в науковому виданні Journal of Applied Physiology. Дослідники розглядають занурення у воду як метод пасивної теплової терапії — практику, що століттями існувала в римських термах, японських онсенах та турецьких хамамах.

Суть методу полягає у тривалому перебуванні у воді, прогрітій до 39–40°C. Саме такий температурний режим, згідно із висновками вчених, здатний суттєво знижувати артеріальний тиск.

Гаряча ванна може суттєво знизити артеріальний тиск / © ISO Republic

Зазвичай температура води у ванні коливається від 33°C до 37°C. Проте важливо бути обережним із вищими температурами (понад 40 °C), оскільки це може призвести до перегріву організму.

Для того, що безпечно практикувати занурення у гарячу воду, деякі стратегії включають поступовий вихід з ванни, період відновлення сидячи після виходу з ванни перед тим, як встати, тримання кінцівок подалі від води та забезпечення достатньої гідратації перед зануренням.

Щоб використовувати цей метод теплотерапії у повсякденному житті, дослідники рекомендують використовувати воду з температурою від 39°C до 40°C та перебувати в ній близько 30 хвилин. Після цього вам варто дотримуватися вищезгаданих правил.

Як зазначають вчені, прийняття гарячої ванни (40,5–43°C) може миттєво знизити артеріальний тиск завдяки розширенню судин.

За даними News Medical, 15–30 хвилин такої процедури можуть дати вражаючий результат — падіння показників до 60 мм рт. ст. Найбільш стабільний ефект спостерігається у літніх людей, які вже лікують гіпертонію, тоді як у молоді зміни мінімальні.

Крім серцево-судинних переваг, теплотерапія покращує якість сну, знімає стрес та зміцнює нервову систему.

Фахівців зауважують, що для людей із кров’яним тиском (тиск від 130/80 мм рт. ст.) навіть незначне зниження показників на 10 пунктів зменшує ризик серцевих патологій на 20%. Гаряча ванна діє подібно до легких фізичних тренувань: підвищення температури тіла запускає цілу низку корисних фізіологічних реакцій.

Науковці називають таку терапію перспективним доповненням до основного лікування, вони наголошують, що дослідження мають лише спостережний характер і потребують додаткових доказів.

