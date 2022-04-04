Варіанти перекусів у бомбосховищі: лаваш з начинками, що можна приготувати нашвидкуруч

На жаль, зараз ми стикаємося з частими сиренами, якими не можна нехтувати. І деколи в бомбосховищах необхідно провести не одну годину. Та все одно ми мусимо їсти і підтримувати організм навіть в таких умовах.
"Вже всі зрозуміли, що сирени лунають по декілька разів щодня в багатьох містах країни", – написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі, а також надала варіанти швидкого перекусу – рецепти лавашу з різними начинками.
За її словами, начинкою для лаваша мають стати такі продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику в якості заготовок.
Тож, які страви у лаваші можна приготувати?..
Начинки для лавашу ⠀
- варене куряче або індиче філе;
- нежирні тверді сири;
- знежирений сир;
- смажені гриби;
- овочі;
- будь-яка зелень;
- риба (особливо філе з нежирних сортів);
- хумус;
- маринована цибуля;
- часник (трохи); ⠀
Вдалі поєднання продуктів для начинок
- Творог + зелень + часник.⠀
- Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.⠀
- Риба + свіжий огірок + зелень, + кілька крапель лимонного соку.⠀
- Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.⠀
- Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка+ зубчик часнику.
- Творог + банан
Види спецій, щоби доповнити страву
В якості спецій в начинці рекомендовано використовувати мелений чорний перець і сіль. В начинку найкраще додавати рослинну олію, наприклад оливкову.