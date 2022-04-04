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Варіанти перекусів у бомбосховищі: лаваш з начинками, що можна приготувати нашвидкуруч

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Варіанти перекусів у бомбосховищі: лаваш з начинками, що можна приготувати нашвидкуруч

рецепт как приготовить лаваш

На жаль, зараз ми стикаємося з частими сиренами, якими не можна нехтувати. І деколи в бомбосховищах необхідно провести не одну годину.  Та все одно ми мусимо їсти і підтримувати організм навіть в таких умовах. 

"Вже всі зрозуміли, що сирени лунають по декілька разів щодня в багатьох містах країни", – написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі, а також надала варіанти швидкого перекусу – рецепти лавашу з різними начинками. 

©

За її словами, начинкою для лаваша мають стати такі продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику в якості заготовок.

Тож, які страви у лаваші можна приготувати?..

© Credits
Credits

Начинки для лавашу⁣ ⁣ ⠀ 

  • варене куряче або індиче філе; ⁣
  • нежирні тверді сири;
  • знежирений сир;⁣⁣
  • смажені гриби;
  • овочі;⁣⁣
  • будь-яка зелень; ⁣
  • риба (особливо філе з нежирних сортів); ⁣
  • хумус;
  • маринована цибуля;⁣⁣
  • часник (трохи); ⁣ ⁣ ⠀ 

⁣Вдалі поєднання продуктів для начинок 

  • Творог + зелень + часник.⁣⁣⠀
  • Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.⁣⁣⠀
  • Риба + свіжий огірок + зелень, + кілька крапель лимонного соку.⁣⁣⠀
  • Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.⁣⁣⠀
  • Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка+ зубчик часнику.
  • Творог + банан 

Види спецій, щоби доповнити страву

⁣⁣В якості спецій в начинці рекомендовано використовувати мелений чорний перець і сіль. В начинку найкраще додавати рослинну олію, наприклад оливкову. 

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