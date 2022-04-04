Варіанти перекусів у бомбосховищі: лаваш з начинками, що можна приготувати нашвидкуруч

Варіанти перекусів у бомбосховищі: лаваш з начинками, що можна приготувати нашвидкуруч

На жаль, зараз ми стикаємося з частими сиренами, якими не можна нехтувати. І деколи в бомбосховищах необхідно провести не одну годину. Та все одно ми мусимо їсти і підтримувати організм навіть в таких умовах.

"Вже всі зрозуміли, що сирени лунають по декілька разів щодня в багатьох містах країни", – написала дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у соцмережі, а також надала варіанти швидкого перекусу – рецепти лавашу з різними начинками.

За її словами, начинкою для лаваша мають стати такі продукти, які можна приготувати, нарізати та зберігати в холодильнику в якості заготовок.

Тож, які страви у лаваші можна приготувати?..

Credits

Начинки для лавашу⁣ ⁣ ⠀

варене куряче або індиче філе; ⁣

нежирні тверді сири;

знежирений сир;⁣⁣

смажені гриби;

овочі;⁣⁣

будь-яка зелень; ⁣

риба (особливо філе з нежирних сортів); ⁣

хумус;

маринована цибуля;⁣⁣

часник (трохи); ⁣ ⁣ ⠀

⁣Вдалі поєднання продуктів для начинок

Творог + зелень + часник.⁣⁣⠀

Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.⁣⁣⠀

Риба + свіжий огірок + зелень, + кілька крапель лимонного соку.⁣⁣⠀

Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.⁣⁣⠀

Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка+ зубчик часнику.

Творог + банан

Види спецій, щоби доповнити страву

⁣⁣В якості спецій в начинці рекомендовано використовувати мелений чорний перець і сіль. В начинку найкраще додавати рослинну олію, наприклад оливкову.

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