Варикозне розширення вен "рідко зустрічається" в країнах, де дотримуються простих правил харчування

Дослідження виявили "значний зв'язок" між утворенням варикозного розширення вен і хронічними запорами. Більше того, виявляється, що правильна дієта допомагає зменшити ризик розвитку варикозу.

Про це пишуть у виданні Express.

Як правило, варикозне розширення вен викликається ослабленням стінок і клапанів вен. Це часто трапляється, коли тиск у венах підвищується внаслідок тривалого сидіння або стояння. Іноді відсутність певних продуктів у раціоні може сприяти утворенню варикозного розширення вен, ускладнюючи дефекацію.

Дуже поширеним проявом хронічної венозної недостатності, яка вражає від 25% жінок до 15% чоловіків є звивисті, розширені поверхневі вени розміром 4 мм або більше.

Найбільш значущими факторами ризику стану є: жіноча стать, похилий вік, повсякденний анамнез, вагітність, тривале стояння, ожиріння та вади розвитку судин. Визнано, що деякі фактори харчування також сприяють розвитку варикозного розширення вен.

Як пояснюється в дослідженні, варикозне розширення вен рідко зустрічається в тих частинах світу, де поширеною є нерафінована дієта з високим вмістом клітковини. Харчування з низьким вмістом клітковини сприяє розвитку варикозного розширення вен через необхідність більше напружуватися під час дефекації.

Це спостереження узгоджується з дослідженнями, які виявили значний зв’язок між варикозним розширенням вен і хронічним закрепом. Коли напруга підвищує тиск у черевній порожнині, це перешкоджає поверненню крові через ноги. Довгострокове підвищення тиску може послабити стінку вени, викликаючи варикозне розширення або геморой, або може послабити стінку товстого кишківника.

Тому дієта з високим вмістом клітковини є найважливішим засобом лікування та профілактики варикозного розширення вен і геморою. Додатковим ускладненням закрепу є те, що він може спричинити розтягнення кишечника, що стискає черевні вени та зменшує кровообіг.

Крім додавання достатньої кількості клітковини в раціоні, потрібно також обмежити їжу, яка спричиняє закупорку артерій. Зокрема це, смажена їжа, яув, наприклад, сприяє утворенню нальоту на внутрішніх стінках артерій, що перешкоджає проходженню крові через них.

Щоб запобігти розвитку варикозного розширення вен, варто звернути увагу на інші ознаки хронічної венозної недостатності. За даними Johns Hopkins Medicine, цей стан викликає:

Набряки ніг і щиколоток;

Відчуття скутості в литках або свербіж;

Біль в ногах;

Больові відчуття під час ходьби;

Шкіра стає коричневого кольору, часто біля щиколоток;

Судоми в ногах або м’язові спазми.

Часто симптоми можна прийняти за інші захворювання, тому слід проконсультуватися з лікарем, щоб підтвердити основну проблему.

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