Варто насторожитися: 8 ознак, які можуть свідчити про діабет у дитини

Не тільки незвична спрага у дитини може бути ознакою діабету / © Фото з відкритих джерел

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Цукровий діабет може розвинутися у будь-якому дитячому віці. Особливо важливо вчасно розпізнати діабет 1 типу: його симптоми іноді виникають протягом кількох днів або тижнів, а без лікування можуть призвести до небезпечних ускладнень.

Як розпізнати перші прояви діабету у дітей, пише Egészségkalauz.

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Основні симптоми діабету у дітей

Найхарактерніші ознаки — сильна спрага, часте сечовипускання, втрата ваги без очевидної причини та незвична втома. Якщо кілька таких симптомів з’являються одночасно, потрібно якнайшвидше перевірити у дитини рівень глюкози в крові.

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За діабету 1 типу імунна система атакує клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін. Через нестачу цього гормону глюкоза накопичується у крові, а організм не може належним чином використовувати її для отримання енергії.

Дитина постійно хоче пити й часто ходить у туалет

Один із перших сигналів — дитина починає пити значно більше, ніж зазвичай. Вона може просити воду навіть уночі, а звичної пляшки для школи їй вистачає на набагато менший час.

Водночас частішає сечовипускання. Дитина може прокидатися вночі, щоб сходити в туалет. Особливої уваги потребує повторне нічне нетримання сечі в малюка, який уже давно самостійно користувався туалетом. У немовлят ознакою можуть бути незвично важкі та часто переповнені підгузки.

Причина цих змін — втрата рідини: через високий рівень глюкози нирки виводять із сечею більше цукру, а разом із ним організм втрачає воду.

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Дитина худне, хоча їсть, як зазвичай

Ще одна важлива ознака — ненавмисне схуднення. Іноді дитина навіть починає їсти більше, але однаково втрачає вагу або припиняє набирати її відповідно до віку.

Через нестачу інсуліну організм не може ефективно використовувати глюкозу. Щоб отримати енергію, він починає розщеплювати жирову та м’язову тканини.

Втома, погіршення зору та повторні інфекції

Активна дитина може раптово стати млявою, частіше відпочивати, втратити інтерес до улюблених занять. Школяреві може бути важче зосереджуватися на уроках. Іноді з’являються дратівливість і перепади настрою.

Також можливе затуманення зору: дитина може скаржитися, що їй важче читати написане на дошці або що предмети здаються нечіткими. Серед інших можливих проявів — повторні грибкові інфекції, стійкі попрілості та рани, які повільніше загоюються.

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Біль у животі та фруктовий запах із рота: небезпечні ознаки

Одне з найсерйозніших ускладнень діабету 1 типу — діабетичний кетоацидоз. Через нестачу інсуліну організм починає активно розщеплювати жири, внаслідок чого утворюються кетони. Їхнє накопичення спричиняє небезпечне закислення крові.

Про цей стан можуть свідчити біль у животі, нудота, блювання і зневоднення. Характерною ознакою іноді стає солодкуватий фруктовий запах із рота, схожий на запах ацетону. Також можливе незвично глибоке та прискорене дихання.

У тяжких випадках дитина стає сонливою, загальмованою або дезорієнтованою, може знепритомніти. За таких симптомів потрібна невідкладна медична допомога.

Як діагностують і лікують діабет у дітей

У дітей може розвиватися діабет як 1-го, так і 2-го типу. Перший має аутоімунну природу й не виникає через надмірне споживання солодощів. Другий пов’язаний зі зниженою чутливістю клітин до інсуліну. Серед чинників ризику — ожиріння і сімейна історія діабету.

Якщо батьки помітили характерні симптоми, дитину потрібно показати лікареві того самого дня. Для перевірки насамперед вимірюють рівень глюкози в крові. Також можуть знадобитися аналізи сечі, визначення кетонів, глікованого гемоглобіну та дослідження на певні антитіла.

Діабет 1 типу потребує постійного введення інсуліну — за допомогою ін’єкцій або спеціальної помпи. Рівень глюкози можна контролювати за допомогою відповідних систем моніторингу. За належного лікування діти можуть навчатися, займатися спортом і вести активне життя.

Сухість у роті та незвичні запахи — на які зміни звертати увагу

Постійна сухість у роті може супроводжувати сильну спрагу та бути одним із проявів підвищеного рівня глюкози в крові. Водночас цей симптом має й інші причини, зокрема недостатнє вироблення слини або певні захворювання. Тому важливо враховувати супутні ознаки, серед яких часте сечовипускання, втома та затуманення зору. Особливості сухості в роті та її можливі причини також мають значення під час оцінювання загального стану.

Незвичний запах із рота теж не завжди пов’язаний із проблемами зубів або гігієною. Зокрема, солодкуватий чи фруктовий запах може виникати через накопичення кетонів, а якщо він супроводжується нудотою, блюванням, болем у животі та прискореним диханням, потрібна термінова медична оцінка. Різні запахи з рота та можливі захворювання можуть підказати, на які супутні симптоми звернути увагу.

Зміни смаку в роті також іноді супроводжують порушення здоров’я. За діабету сухість у роті та підвищений ризик запалень ясен можуть впливати на смакові відчуття, хоча сам собою незвичний присмак не є доказом захворювання. Серед можливих причин такого симптому — проблеми з зубами та яснами, сухість слизової й деякі системні порушення. Про те, які хвороби можуть змінювати смак, важливо знати, якщо незвичні відчуття зберігаються.

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