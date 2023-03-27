Варто перевірити себе: три симптоми на шкірі, які вказують на проблеми з печінкою

Жирова хвороба печінки буває двох видів: алкогольна і неалкогольна. Часто ці захворювання проявляються різноманітними змінами на шкірі. Все про шкірні висипання через хвороби печінки — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про шкірні висипання, які вказують на проблеми з печінкою, написали у виданні Exspress. Що про них відомо?

За словами лікарів, здорова печінка не повинна містити жирових відкладень. Хоча лише у Великій Британії за оцінками NHS кожна третя людина має ранні стадії жирової хвороби. Часто цей стан характеризується відсутністю симптомів, тому пацієнт не відразу звертається до лікаря. Однак фахівці попереджають, що жирова хвороба печінки може спричинити її фіброз (рубцювання). В разі важкого фіброзу виникає вже цироз — потенційно небезпечний для життя стан, який є причиною печінкової недостатності.

Пошкодження печінки внаслідок цирозу є незворотніми, тому дуже важливо запобігти його розвитку. Першими ознаками, на які варто звернути увагу, можуть бути шкірні висипання. Основними з них лікарі називають:

легкі синці;

жовтизна шкіри;

свербіж.

Лікарі вказують на те, що симптоми жирової хвороби печінки часто не виявляють себе, доки захворювання не починає прогресувати. Тому на шкірні висипання дуже важливо звертати особливу увагу. Крім цього, на хворобу ще можуть вказувати деякі інші ознаки: почуття повноти у правій верхній частині живота. втрата апетиту, біль в животі, нудота, раптова втрата ваги.

В окремих людей розвивається жовтяниця, набрякають ноги, підвищується втомлюванність, з'являється здуття живота і сплутаність свідомості. Також до симптомів жирової хвороби печінки можна віднести темні випорожнення, блювота з кров'ю, набрякання у нижній частині живота. В такому разі потрібно відразу звернутися за невідкладною медичною допомогою.

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