Варто пити по чотири чашки щодня: який популярний напій допоможе підтримати здоров’я серця

Чай / © pexels.com

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Зелений чай може допомогти знизити рівень холестерину та підтримати здоров’я серця. Таких висновків дійшли автори нового дослідження, які також вказують на можливе зменшення ризику інсульту та серцевого нападу за регулярного вживання цього напою.

Про це повідомило видання Mirror.

Дослідники наголошують, що чай містить поліфеноли — природні біоактивні сполуки, які можуть підтримувати здоров’я серця та судин.

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Як пояснив науковий консультант Консультативної групи з питань чаю (TAP) доктор Тім Бонд, нове дослідження доповнює попередні наукові дані про те, що регулярне споживання чаю може допомагати підтримувати нормальний рівень холестерину й артеріального тиску, а також сприяти зменшенню запальних процесів і покращенню згортання крові.

Окремо вчені вивчили зв’язок між харчовими звичками та ризиком інфарктів і інсультів. Аналіз показав, що люди, які дотримувалися раціону з високим вмістом білка та регулярно пили кілька чашок зеленого чаю, рідше стикалися з такими серцево-судинними подіями. Найпомітніший ефект дослідники зафіксували серед жінок.

Лікарка загальної практики й член TAP доктор Ніса Аслам зазначила, що позитивний вплив може пояснюватися поєднанням білкової дієти та антиоксидантів, на які багатий зелений чай. За її словами, білок допомагає зберігати м’язову масу, а антиоксиданти можуть сприяти контролю маси тіла й апетиту, а також захищати кровоносні судини від ушкоджень.

Водночас доктор Тім Бонд нагадав, що серцево-судинні захворювання й надалі залишаються головною причиною смертності у світі. Саме тому результати досліджень, які вказують на потенційну користь звичних продуктів харчування, є важливими для профілактики.

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Він також звернув увагу на дані попередніх наукових робіт, згідно з якими оптимальним може бути вживання близько чотирьох чашок чаю на добу. Така кількість забезпечує організм приблизно 400–600 мг флаван-3-олів — природних сполук, які, за результатами досліджень, можуть допомагати зменшувати негативний вплив стресу на організм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чай може стати корисним доповненням до здорового способу життя для людей із підвищеним рівнем холестерину. Найбільше наукових доказів наразі має зелений чай, однак певний позитивний вплив можуть мати також білий, чорний, улун і деякі трав’яні чаї.

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