Варто звернути увагу: перші симптоми раку крові, які мало хто помічає

На які перші сиптоми раку крові, незалежно від типу, потрібно звернути увагу?

Згідно з даними Blood Cancer UK, у Великій Британії рак крові є п'ятою найпоширенішою формою цього захворювання, що становить близько 41 тисяч діагнозів на рік. Саме така інформація висвітлена у виданні Express.

Існує три типи раку крові: лейкемія, лімфома, мієлома, які також поділяються на кілька форм захворювання. Тому часто симптоми можуть досить сильно відрізнятися у різних пацієнтів.

Однак, дипломована медсестра та радниця Blood Cancer UK Джемма Траут вважає, що існує одна ознака, яка є "загальною" для всіх типів. Йдеться про постійне відчуття втоми, яке важко усунути навіть за допомогою сну. При цьому пацієнт постійно почуває себе погано. Найчастіше втома викликана анемією. Додатково можуть з'являтися біль у кістках та нудота (мієлома).

Втома, яка пов'язана з раком крові, за словами Траут, це коли тіло і розум повністю виснажені.

Іншими можливими симптомами раку крові, на думку Джемми, є:

втрата ваги без причини;

синці або кровотеча;

шишки або припухлості;

задишка;

сильна нічна пітливість;

інфекції, які є стійкими, рецидивуючими або важкими;

лихоманка (38C або вище);

висипання або свербіж шкіри без пояснення;

біль у кістках, суглобах або животі (в області шлунка);

блідість шкіри.

Джемма Траут закликала людей, які відчувають такі симптоми, поговорити з лікарем для встановлення правильного діагнозу та лікування.

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