Варто звернути увагу: перші симптоми раку крові, які мало хто помічає

На які перші сиптоми раку крові, незалежно від типу, потрібно звернути увагу?
Згідно з даними Blood Cancer UK, у Великій Британії рак крові є п'ятою найпоширенішою формою цього захворювання, що становить близько 41 тисяч діагнозів на рік. Саме така інформація висвітлена у виданні Express.
Існує три типи раку крові: лейкемія, лімфома, мієлома, які також поділяються на кілька форм захворювання. Тому часто симптоми можуть досить сильно відрізнятися у різних пацієнтів.
Однак, дипломована медсестра та радниця Blood Cancer UK Джемма Траут вважає, що існує одна ознака, яка є "загальною" для всіх типів. Йдеться про постійне відчуття втоми, яке важко усунути навіть за допомогою сну. При цьому пацієнт постійно почуває себе погано. Найчастіше втома викликана анемією. Додатково можуть з'являтися біль у кістках та нудота (мієлома).
Втома, яка пов'язана з раком крові, за словами Траут, це коли тіло і розум повністю виснажені.
Іншими можливими симптомами раку крові, на думку Джемми, є:
- втрата ваги без причини;
- синці або кровотеча;
- шишки або припухлості;
- задишка;
- сильна нічна пітливість;
- інфекції, які є стійкими, рецидивуючими або важкими;
- лихоманка (38C або вище);
- висипання або свербіж шкіри без пояснення;
- біль у кістках, суглобах або животі (в області шлунка);
- блідість шкіри.
Джемма Траут закликала людей, які відчувають такі симптоми, поговорити з лікарем для встановлення правильного діагнозу та лікування.
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