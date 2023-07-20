Ваш мозок буде завжди здоровим: корисні поради нейробіологів

Якісний відпочинок, фізичні навантаження, освоєння нових навичок, яскраві враження – це необхідні умови для здоров'я мозку. Щоб ми могли генерувати креативні ідеї, були ефективними, творчими і вели повноцінне життя, вчені радять дотримуватися п’яти простих рекомендацій. Наведені у статті поради допоможуть зберегти мозок здоровим, а розум ясним та продуктивним.

Повноцінний сон

Сон протягом семи-восьми годин дає змогу мозкові повністю відпочити та відновити сили. Цей час потрібен йому для самовідновлення, систематизації нової інформації, яка приходить до нас протягом дня, та формування спогадів. Коли ми повноцінно відпочиваємо, то стаємо зосередженими, уважними, можемо ухвалювати правильні рішення та генеруємо креативні ідеї. Також гарний сон покращує адаптивність мозку до нових викликів, а з віком поліпшує здатність до засвоєння та обробки нової інформації.

Фізична активність

Регулярні вправи та помірне фізичне навантаження добре впливають не тільки на організм людини та підтримку чудової форми тіла, а й на здоров’я мозку. З віком наші когнітивні здібності уповільнюються: ми втрачаємо здатність швидко обробляти нову інформацію та приймати рішення. А регулярні фізичні вправи затримують вікові процеси, також сприяють зниженню кров'яного тиску і ризику серцево-судинних захворювань, нормалізують кровопостачання до мозку. Медики рекомендують здійснювати 150 хвилин помірних фізичних навантажень на тиждень. Не обов'язково щодня відвідувати тренажерний зал, це може бути просто вигул собаки чи будь-яка інша фізична активність.

Здорове харчування

Щоб мозок працював ефективно, необхідно правильно та повноцінно харчуватися. Включіть до свого раціону більше овочів, ягід, фруктів, зелені, горіхів та риби. Необхідно їсти яйця, пити молоко, уникати вживання алкоголю і тютюну. Слід зменшити споживання жирної їжі, цукру та солі, щоб уникнути ризику появи серцево-судинних захворювань. Необхідно їсти більше горіхів, салатів, жирної морської риби та яблук.

Розумові вправи та нові враження

Не менш важливими є розумові вправи - читання, головоломки, вивчення іноземних мов чи гра на музичних інструментах. Гра в такі ігри, як шахи чи судоку, сприяє розвитку стратегічного мислення.

Отримуйте яскраві враження, постійно відкриваючи для себе щось нове. Це можуть бути подорожі у незнайомі місця, освоєння нових умінь чи зміна умов взаємодії у соціумі, так зване, розширення зони комфорту. Новий досвід примушує мозок працювати швидше, реагувати по-іншому та краще пристосовуватися до змін у житті.

Зв’язок з навколишнім світом

Щоб емоційний стан завжди був у нормі, потрібне здорове спілкування з іншими людьми. Підтримуючи міцні та гарні стосунки, ми стаємо щасливішими та спокійнішими. У такому випадку знижується ризик психічних розладів і зміцнюється здоров’я мозку. Потрібно частіше зустрічатися з друзями, батьками та знайомими, включатися в громадську діяльність, відвідувати різноманітні заходи. Це також сприятиме розширенню кругозору та знайомствам з новими цікавими людьми.

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