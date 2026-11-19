Хвороба Паркінсона — як розпізнати захворювання за почерком / © Unsplash

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Зменшення літер і зміна звичного почерку можуть свідчити про хворобу Паркінсона. Фахівці пояснили, чому виникають такі порушення та які ще симптоми можуть вказувати на захворювання.

Про це повідомило видання Express з посиланням на організацію Parkinson’s UK.

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Однією з можливих ознак хвороби Паркінсона є мікрографія — зміна почерку, за якої літери стають помітно дрібнішими. У деяких людей вони поступово зменшуються під час письма та розташовуються дедалі ближче одна до одної.

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За поясненням фахівців, хвороба Паркінсона спричиняє зміни в головному мозку, які можуть уповільнювати рухи та зменшувати їхню амплітуду. Це також впливає на дрібну моторику рук, через що людині стає складніше писати з колишньою швидкістю, а її почерк може погіршуватися.

За оцінками Британського науково-дослідного інституту деменції, кожен 37-й житель Великої Британії протягом життя отримає діагноз хвороби Паркінсона.

Які ще симптоми можуть вказувати на хворобу Паркінсона

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) називає три основні рухові симптоми захворювання:

тремор;

уповільнення рухів;

скутість м’язів.

Серед інших можливих проявів — порушення рівноваги, втрата нюху, закрепи, проблеми зі сном, запаморочення, тривога та депресія.

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Зазвичай симптоми хвороби Паркінсона розвиваються поступово, а на ранніх стадіях можуть бути незначними.

Коли варто звернутися до лікаря

У рекомендаціях британського Національного інституту охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги (NICE) зазначено, що дрібний і повільний почерк у дорослих може бути підставою для перевірки на хворобу Паркінсона, якщо такі зміни не пояснюються проблемами з опорно-руховим апаратом.

Водночас зміна почерку не є достатньою підставою для встановлення діагнозу. Труднощі з письмом можуть виникати й через інші рухові розлади, зокрема фокальну дистонію, а також фізичні проблеми, що впливають на руки.

Окремо фахівці звертають увагу на раптові порушення письма. Якщо вони виникли без очевидних проблем із м’язами чи суглобами, необхідно пройти обстеження для виключення інсульту.

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У разі стійких змін почерку, особливо якщо вони супроводжуються тремором, скутістю м’язів або сповільненням рухів, рекомендується звернутися до сімейного лікаря.

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