Ваша шия може вказувати на ризики для здоров’я: що треба знати

Лікарі вже давно використовують індекс маси тіла (ІМТ) та співвідношення талії до стегон, щоб оцінити ризики для здоров’я. Однак тепер вчені звертають увагу на неочікуваний показник — окружність шиї. Хоча масивна шия може бути ознакою сили, як у спортсменів, дослідження показують, що вона може сигналізувати про серйозні проблеми.

Про це пише Sciencealert.

Традиційний ІМТ не завжди показує повну картину, адже він не розрізняє жир і м’язи. Саме тут і допомагає вимірювання шиї. Дослідження доводять, що велика окружність шиї пов’язана з розподілом жиру у верхній частині тіла, який називається вісцеральним жиром. Цей жир є особливо шкідливим, оскільки він огортає внутрішні органи і виділяє жирні кислоти в кров, що може порушувати регуляцію холестерину, рівня цукру та серцевого ритму.

Які хвороби пов’язані з великою шиєю?

Серцево-судинні захворювання: Люди з товстою шиєю мають вищий ризик розвитку гіпертонії, фібриляції передсердь (порушення серцевого ритму), серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця. Фібриляція передсердь особливо небезпечна, оскільки може призвести до утворення тромбів та інсульту.

Діабет: Збільшена окружність шиї підвищує ризик розвитку діабету 2 типу, а також гестаційного діабету у вагітних. Діабет, у свою чергу, може спричинити серйозні ускладнення, зокрема втрату зору.

Проблеми зі сном: Товста шия часто пов’язана з обструктивним апное сну, коли людина ненадовго припиняє дихати уві сні. Це призводить до сильної втоми, підвищує навантаження на серце і збільшує ризик автомобільних аварій.

Який розмір вважається небезпечним?

Згідно з дослідженнями, ризики для здоров’я зростають, якщо окружність шиї становить:

для чоловіків — понад 43 см (17 дюймів) ;

для жінок — понад 35,5 см (14 дюймів).

Важливо, що ці ризики зберігаються навіть у людей з нормальною вагою. Кожен додатковий сантиметр понад зазначені межі збільшує показники смертності та госпіталізації.

Що робити, якщо ваша шия в зоні ризику?

Якщо ваша шия перевищує ці показники, це не привід панікувати, але привід задуматися. Це важливий сигнал, який не варто ігнорувати. На щастя, ви можете вплинути на ситуацію:

Змінюйте спосіб життя: Регулярні кардіо- та силові тренування допоможуть зменшити жирові відкладення.

Дотримуйтеся збалансованого харчування: Включіть у раціон більше фруктів, овочів і бобових.

Слідкуйте за сном: Якісний сон допомагає регулювати метаболізм.

Виміряти шию дуже просто: оберніть сантиметр навколо найвужчої частини. Це швидке вимірювання може надати цінну інформацію про ваше здоров’я, яку не завжди можна отримати за допомогою традиційних методів. Окружність шиї не замінює інші показники, але є ще одним важливим інструментом для розуміння стану вашого серця та обміну речовин.

