Ваші нігті б’ють на сполох: 11 тривожних ознак, які не можна ігнорувати

Проблеми з нігтями / © Credits

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Поява незвичних змін на нігтях може свідчити не лише про естетичні проблеми, а й про серйозні захворювання.

Про це повідомило видання «Бережи себе».

Темна смуга

Виникнення темної лінії під нігтем руки чи ноги — привід насторожитися. Така зміна може вказувати на меланому — одну з найнебезпечніших форм раку шкіри. Хоча не кожна пігментована пляма є злоякісною, подібний симптом вимагає якнайшвидшого огляду лікаря. Чим раніше виявлено захворювання, тим вищі шанси на ефективне лікування.

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Ніготь відшаровується

Відшарування нігтя від нігтьового ложа, або оніхолізис, часто виникає внаслідок механічної травми. Проте воно також може сигналізувати про грибкову інфекцію чи псоріаз. Підхід до лікування залежить від джерела проблеми: це можуть бути як медикаменти, зокрема протигрибкові засоби, так і припинення використання агресивної косметики.

Запалення шкіри біля нігтя

Почервоніння, припухлість і дискомфорт навколо нігтьової пластини можуть бути симптомами пароніхії — стану, що часто виникає через інфікування. На початкових етапах захворювання добре піддається терапії за допомогою антибактеріальних засобів та теплих ванночок. Якщо ж ніготь змінює колір на темно-зелений або чорнуватий, це свідчить про серйозне бактеріальне ураження, яке вимагає термінового медичного втручання.

Крапки, як на наперстку

Безліч дрібних заглиблень на поверхні нігтя, що нагадують структуру наперстка, може свідчити про наявність хронічних шкірних або системних хвороб, таких як псоріаз, атопічний дерматит або осередкове випадіння волосся. У таких випадках слід звернутися до дерматолога для уточнення діагнозу й призначення спеціального лікування.

Жовті потовщені нігті

Якщо нігті стали жовтими, товстішими та повільніше ростуть, це може бути наслідком тривалого куріння або регулярного використання кольорових лаків без захисної основи. Проте подібні зміни іноді сигналізують про серйозніші стани — зокрема, патології легень, ревматичні захворювання або грибкову інфекцію, яка потребує специфічної терапії.

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Поперечні борозни на нігтях

Глибокі лінії, що перетинають ніготь упоперек і мають вигляд дуг, відомі як лінії Бо. Вони з’являються, коли тимчасово припиняється ріст нігтя. Така реакція організму може бути відповіддю на сильний фізичний або емоційний стрес, високу температуру, хімієтерапію чи механічне ушкодження. Якщо причина появи смуг незрозуміла, варто проконсультуватися з дерматологом.

Рогоподібний ніготь, або оніхогрифоз

Сильно потовщений, викривлений ніготь, що нагадує баранячий ріг, може виникати як через спадковість, так і внаслідок таких патологій, як порушення кровообігу, псоріаз чи іхтіоз. У таких випадках потрібне спеціалізоване лікування за участі подолога або дерматолога.

Ложкоподібні нігті (койлоніхія)

Нігті, що мають увігнуту форму і схожі на маленькі ложки, можуть бути проявом залізодефіциту в організмі — стану, що часто супроводжується анемією. Такий симптом є підставою для проведення медичного обстеження та аналізу крові.

Нігті, які нагадують пральну дошку

Вертикальні виступи та заглиблення, що з’являються переважно на великому пальці, часто пов’язані з нав’язливою звичкою відсувати або дратувати кутикулу. Цей стан має назву оніхотиломанія. Консультація дерматолога допоможе усвідомити проблему та повернути нігтям здоровий вигляд.

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Синдром барабанних паличок

У разі цього стану нігтьова пластина набуває вигнутого вниз вигляду, а кінчики пальців стають збільшеними в об’ємі. Подібна ознака може бути як індивідуальною анатомічною особливістю, так і сигналом про серйозні внутрішні захворювання — зокрема легеневі, серцеві, печінкові або проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Зміна кольору нігтів

Зміни кольору нігтів можуть бути непрямими показниками певних хвороб і не варто їх ігнорувати:

Синюватий відтінок — можливий наслідок кисневого голодування.

Білі нігті — можуть свідчити про діабет або хвороби печінки.

Тьмяна поверхня — можлива ознака анемії.

Поєднання рожевого та білого кольору — інколи вказує на патології нирок.

Жовтий відтінок — ймовірна ознака інфекцій або порушень дихальної системи.

Блакитні півмісяці чи плями — можуть сигналізувати про токсичне отруєння.

Зверніть увагу: зміна кольору нігтів — це лише орієнтовний показник стану здоров’я, а не точний діагноз. У разі появи подібних ознак необхідно звернутися до лікаря для комплексного обстеження.

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