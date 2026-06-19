Ваші очі можуть передбачити хворобу Альцгеймера: що виявили вчені

Око / © pexels.com

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Очі можуть містити важливі підказки про ризик розвитку хвороби Альцгеймера ще до появи перших симптомів. Такого висновку дійшли науковці, які виявили зв’язок між певними змінами у сітківці ока та факторами, що підвищують імовірність розвитку цього нейродегенеративного захворювання.

Про це повідомило видання Science Alert.

Останніми роками дедалі більше досліджень свідчить про те, що стан очей може відображати процеси, які відбуваються в головному мозку. Особливу увагу вчені приділяють сітківці — світлочутливій тканині на задній частині ока, що складається з кількох шарів нейронів. Саме вона може демонструвати зовнішні ознаки змін, пов’язаних із захворюваннями нервової системи.

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Раніше дослідники вже довели, що фотографії сітківки здатні допомагати виявляти людей із наявною хворобою Альцгеймера. Нове дослідження показало, що такі зображення можуть бути корисними і для оцінювання ризику розвитку недуги в майбутньому.

Водночас автори наголошують: фотографії сітківки не дозволяють поставити діагноз хвороби Альцгеймера за роки до появи симптомів. Вони лише допомагають виявити ознаки, які можуть свідчити про підвищений ризик когнітивного зниження.

За словами керівника дослідження, біомедичного інженера Руогу Фанга з Університету Флориди, хвороба Альцгеймера формується протягом десятиліть, але більшість сучасних методів діагностики виявляють її вже на пізніх стадіях. Тому пошук нових біомаркерів, зокрема пов’язаних зі здоров’ям сітківки, може допомогти раніше визначати людей із груп ризику та рекомендувати їм додаткові обстеження й зміни способу життя.

Для дослідження команда використала технології машинного навчання. Науковці проаналізували 62 876 фотографій сітківки, отриманих від понад 40 тисяч учасників британського біобанку. Алгоритми штучного інтелекту навчалися визначати 12 факторів, які пов’язують із підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Серед них — вік, стать, куріння, вживання алкоголю, особливості сну, депресія, артеріальний тиск та індекс маси тіла.

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У результаті аналізу дослідники виявили кілька особливостей сітківки, які можуть бути пов’язані з майбутнім розвитком захворювання. Зокрема, йдеться про підвищену жорсткість судин, зменшення щільності кровоносних судин, витончення зорового нерва та інші ознаки старіння сітківки.

«У людей, в яких пізніше розвинулася хвороба Альцгеймера, спостерігалося звуження дрібних артерій та артеріол у сітківці, що узгоджується з результатами попередніх досліджень. Це може бути ознакою нейроваскулярної дисфункції в ширшому сенсі, хоча це пояснення залишається спекулятивним. Це лише асоціації, які потребують подальшого дослідження», — йдеться в статті.

На думку дослідників, сітківка може бути своєрідним джерелом інформації про загальний стан організму. Раніше інші наукові роботи вже показували, що зміни в ній можуть бути пов’язані не лише із захворюваннями мозку, а й із загальним станом здоров’я, зокрема здоров’ям кісток або ризиком передчасної смерті.

Фотографування сітківки вже давно застосовують у медичній практиці для пацієнтів із діабетом, глаукомою та катарактою. Якщо подальші дослідження підтвердять її зв’язок із ризиком деменції, такі знімки можуть стати додатковим інструментом для оцінювання стану мозку та відстеження розвитку нейродегенеративних захворювань.

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