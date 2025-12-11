ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
2 хв

Ваші шкарпетки приховують страшну правду: чому їх не можна носити два дні поспіль

Фахівці наполягають на щоденній зміні шкарпеток і дають поради, як захистити ноги та взуття від мікробної колонії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Шкарпетки

Шкарпетки / © Unsplash

Шкарпетки визнано найбруднішим елементом гардеробу, оскільки на них може жити до 9 млн бактерій та небезпечних грибків. Повторне носіння створює ідеальні умови для синдрому Лі-Фраумені та інфекцій через підвищену вологість і тепло, що спричиняє характерний різкий запах. Тож змінювати шкарпетки слід щодня.

Про це пише Walla.

Багато хто воліє переконувати себе, що «нічого страшного не станеться», однак наукові дані говорять протилежне.

Стопи — теплі й вологі, а отже, ідеальне середовище для розвитку мікроорганізмів. На шкірі мешкають сотні видів бактерій і грибків. Вони живляться потом та відмерлими клітинами, виділяючи сполуки з характерним запахом — від «цибульного» до «сирного» чи навіть такого, що нагадує «козячий гній».

Що інтенсивніше пітніють ноги, то швидше зростає мікробна популяція. Шкарпетки утримують вологу і стають домівкою для мікробів на довгі тижні. Дослідження показують: бактерії на бавовняних шкарпетках можуть залишатися активними до трьох місяців. Тож учорашня пара вже буквально насичена мікроорганізмами.

За даними The Conversation, саме шкарпетки — найбільш забруднений предмет одягу. Якщо на футболці вчені виявляють десятки тисяч бактерій, то на шкарпетках — до 9 млн. І це не лише мікроби зі стоп: тканина збирає все, з чим стикається — від бактерій на підлозі в будинку і спортзалі до грибків з вулиці. У деяких зразках знаходили грибки, здатні уражати дихальні та травні органи.

Мікроби зі шкарпеток легко потрапляють на постіль, меблі, підлогу і навіть до взуття. Саме тому грибок стопи так швидко розповсюджується серед членів родини. Якщо інфекція вже є, ходити по дому у шкарпетках не можна, як і ділитися взуттям. Особливо уважними варто бути у спортзалах, душових та роздягальнях.

З часом і саме взуття накопичує вологу та бактерії. Фахівці радять не носити одну пару два дні поспіль — устілки повинні повністю висихати. Це зменшує рівень вологості та стримує ріст мікробів усередині.

Щоб уникнути запаху та інфекцій, дерматологи рекомендують:

  • мити ноги двічі на день теплою водою з милом;

  • застосовувати антиперспіранти для стоп;

  • обирати шкарпетки з тканин, які «дихають» (наприклад, з бамбука);

  • звертати увагу на моделі з антибактеріальними додатками — сріблом чи цинком.

Прання також має значення. Якщо ноги пітніють небагато, вистачить стандартного режиму. За сильної пітливості краще прати у гарячій воді з ферментними засобами. Парова праска допоможе знищити стійкі мікроорганізми, а сушіння на сонці забезпечить додаткову природну дезінфекцію завдяки УФ-випромінюванню.

До слова, подологи попереджають, що неправильно підібрані (затісні) шкарпетки можуть стати причиною вростання нігтів, особливо на великих пальцях. Щоб правильно обрати розмір шкарпеток без примірювання, фахівці запропонували простий лайфгак.

Дата публікації
Кількість переглядів
324
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie