Ваші шкарпетки приховують страшну правду: чому їх не можна носити два дні поспіль

Шкарпетки визнано найбруднішим елементом гардеробу, оскільки на них може жити до 9 млн бактерій та небезпечних грибків. Повторне носіння створює ідеальні умови для синдрому Лі-Фраумені та інфекцій через підвищену вологість і тепло, що спричиняє характерний різкий запах. Тож змінювати шкарпетки слід щодня.

Про це пише Walla.

Багато хто воліє переконувати себе, що «нічого страшного не станеться», однак наукові дані говорять протилежне.

Стопи — теплі й вологі, а отже, ідеальне середовище для розвитку мікроорганізмів. На шкірі мешкають сотні видів бактерій і грибків. Вони живляться потом та відмерлими клітинами, виділяючи сполуки з характерним запахом — від «цибульного» до «сирного» чи навіть такого, що нагадує «козячий гній».

Що інтенсивніше пітніють ноги, то швидше зростає мікробна популяція. Шкарпетки утримують вологу і стають домівкою для мікробів на довгі тижні. Дослідження показують: бактерії на бавовняних шкарпетках можуть залишатися активними до трьох місяців. Тож учорашня пара вже буквально насичена мікроорганізмами.

За даними The Conversation, саме шкарпетки — найбільш забруднений предмет одягу. Якщо на футболці вчені виявляють десятки тисяч бактерій, то на шкарпетках — до 9 млн. І це не лише мікроби зі стоп: тканина збирає все, з чим стикається — від бактерій на підлозі в будинку і спортзалі до грибків з вулиці. У деяких зразках знаходили грибки, здатні уражати дихальні та травні органи.

Мікроби зі шкарпеток легко потрапляють на постіль, меблі, підлогу і навіть до взуття. Саме тому грибок стопи так швидко розповсюджується серед членів родини. Якщо інфекція вже є, ходити по дому у шкарпетках не можна, як і ділитися взуттям. Особливо уважними варто бути у спортзалах, душових та роздягальнях.

З часом і саме взуття накопичує вологу та бактерії. Фахівці радять не носити одну пару два дні поспіль — устілки повинні повністю висихати. Це зменшує рівень вологості та стримує ріст мікробів усередині.

Щоб уникнути запаху та інфекцій, дерматологи рекомендують:

мити ноги двічі на день теплою водою з милом;

застосовувати антиперспіранти для стоп;

обирати шкарпетки з тканин, які «дихають» (наприклад, з бамбука);

звертати увагу на моделі з антибактеріальними додатками — сріблом чи цинком.

Прання також має значення. Якщо ноги пітніють небагато, вистачить стандартного режиму. За сильної пітливості краще прати у гарячій воді з ферментними засобами. Парова праска допоможе знищити стійкі мікроорганізми, а сушіння на сонці забезпечить додаткову природну дезінфекцію завдяки УФ-випромінюванню.

До слова, подологи попереджають, що неправильно підібрані (затісні) шкарпетки можуть стати причиною вростання нігтів, особливо на великих пальцях. Щоб правильно обрати розмір шкарпеток без примірювання, фахівці запропонували простий лайфгак.