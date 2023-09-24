Важкі ураження органів: вчені розповіли про наслідки "затяжного ковіду"

Ступінь ураження органів у багатьох залежав від тяжкості інфекції, віку та інших захворювань.

Вчені виявили порушення у роботі внутрішніх органів у третини людей, які страждали від "затяжного ковіду". У них втричі частіше були уражені легені, мозок та нирки.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Lancet, передає BBC Україна.

Зазначається, що вчені вперше вивчили МРТ-знімки пацієнтів з ковідом. Як показав аналіз знімків, важкий перебіг хвороби призвів до госпіталізації.

"Пацієнтів з ковідом, що взяли участь у дослідженні, було 259. МРТ основних органів їм зробили через п'ять місяців після виписки. Ці знімки вчені порівняли з МРТ контрольної групи із 52 осіб", - вказано у повідомленні.

Аномалії, пов'язані з нирками та мозком, були у пацієнтів у три та два рази вищими відповідно, ніж у членів з контрольної групи.

Ступінь ураження органів у багатьох залежав від тяжкості інфекції, віку та інших захворювань.

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Провідна авторка дослідження Бетті Раман зазначає, що люди з множинними аномаліями органів у чотири рази частіше повідомляли про серйозні психічні та фізичні порушення, через які вони не могли займатися повсякденними справами.

Зокрема, завдяки дослідженню вдалося з'ясувати "конкретні докази змін у низці органів" після того, як люди потрапляють до лікарні з Covid-19.

Як оцінюють фахівці, мільйони людей у світі продовжують хворіти, не маючи можливості повернутися до нормального життя через тижні або місяці після зараження вірусом. У багатьох залишаються такі симптоми, як задишка, втома і затуманювання свідомості, а у декого ковід перетікає у тяжке хронічне захворювання.

Що відомо про новий штам коронавірусу "Пірола"

Нагадаємо, у низці країн світу зафіксований новий варіант коронавірусу – ВА.2.86, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій.

Уперше новий варіант вірусу було виявлено влітку в Данії, а в Канаді його було виявлено у людини, яка не мала в минулому досвіду подорожей. Також вірус уже дістався Великої Британії, де перший його випадок було підтверджено ще 18 серпня.

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