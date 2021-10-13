Як допомогти своїй дитині-підлітку і стати їй другом - поради психолога

Емоційне життя підлітків складне і буває не таким веселим, як здається. Американський клінічний психолог Джон Даффі розповідає, чи потрібно перевіряти психічний стан дитини і допомагати їй розумітися з однолітками.

Дитина 11-16 років частіше за все не вийде і не розкаже вам про свої почуття, переживання і проблеми. Але вона хоче спілкуватися з вами.

Як каже психолог, попри те, що підлітки мають похмуре ставлення до всього, і перш за все до батьків, вони все ще потребують вашої допомоги, як союзників та консультантів.

За його словами, вони намагаються ухилитися від батьківського контролю, але частіше за все хочуть, щоб їх перевіряли.

Психолог наводить декілька висловів підлітків, з якими він говорив на консультаціях, а також дає рекомендації для батьків.

Епідемія самотності серед підлітків

Сучасні тінейджери відчувають емоційні труднощі. Вони страждають від депресії і занепокоєння, оцінюючи себе негативно, так, як вони вважають, говорять про них інші. Перегляд у Мережі онлайн-стрічок їхніх однолітків, що насолоджуються життям, погіршує їхню самооцінку.

"Поєднання цих факторів часто викликає у наших дітей почуття пригніченості", – пояснює Джон Даффі.

Швидка порада: сядьте разом із дитиною і подивіться з ними її улюблене шоу чи відео у TikTok. Візьміть навушник і послухайте її музику, або пограйте з нею у відеоігри.

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Поговоріть зі своїм підлітком про його інтереси, а потім обміркуйте, як він міг би реалізувати ці інтереси з однолітками.

Почитайте книжку "Формула дружби" психолога Кайлер Шумвей, бажано разом із підлітком. Це одна з десяти найкращих книжок про самотність.

Вона про те, що у кожному віці людина продовжує шукати нові дружні стосунки, одночасно прагнучи зміцнити ті, що вже має. За допомогою концепцій та уроків доктора психологічних наук підлітки зможуть зрозуміти свої та потреби і мотиви інших.

У цій книзі спеціаліст представляє відповідні дослідження, сценарії та питання для обговорення. Шумвей звертається до таких тем, як стилі спілкування, риси особистості та звички, щоби допомогти виявити своє власне психологічне Я і мету дружби.

Подивіться драмеді "Восьмий клас" режисера Бо Бернхема, Стрічка 2018 року здивувала багатьох своїм ретрансляційним та часто відвертим змалюванням того, що це таке – підлітковий вік.

Більшість фільмів і шоу, як правило, змальовують дитинство та юність, як веселий і безтурботний час, але насправді багато людей проводять юнацьку боротьбу із оточенням, намагаючись вписатись у нього.

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Школа

Ваші діти, скоріш за все, уникають обговорення шкільної теми. Вони можуть неохоче реєструватися на позакласні заходи. Багато також нервують через невідомість цього навчального року, який настає в розпал можливого відродження коронавірусу.

І якщо батькам здається, що їхній підліток не думає про школу, насправді це не так.

Усі підлітки піклуються про школу. Усі вони хочуть добре вчитися. Не пресуйте, а допомагайте і ще до того, як пролунає перший дзвінок.

По-перше, запевніть дитину в тому, що вірите в неї та її успіх. Дозвольте їй трохи розслабитися і знизити рівень стресу. Щирий вотум довіри зі сторони батьків забезпечить підлітку підтримку.

Впорядкуйте режим підлітка. Організуйте разом із ним його шкільні дні.

Почитайте "Міф про лінь" педіатра Мела Левіна.

Якщо у вас тривожна дитина, вам буде в нагоді книга "Подолання тривоги і занепокоєння у підлітків" Лайзи М. Шаб.

Світ, у якому живуть наші діти, може бути досить суворим. Їхня невпевненість у сьогоденні та побоювання щодо майбутнього можуть переважати. Часто діти приносять ці емоції додому через погане ставлення до сім’ї.

Намагайтеся не сприймати це особисто, а скоріше, як ознаку стресу, під впливом якого вони перебувають. Діти часто вихлюпують на своїх батьків негатив, тому що знають, що можуть вірити дорослим, що мама з татом беззастережно люблять і не покинуть їх.

Нагадаємо: японський блог відтворив комп’ютерну гру в реальному життя. Вийшло настільки схоже, що відео одразу стало віральним у Мережі.

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