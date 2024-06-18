Важкий психоз змусив жінку думати, що вона вагітна принцеса вікінгів: історія її хвороби

Мама розповіла, як її важкий психоз змусив її думати, що вона вагітна принцеса вікінгів, а незнайомці зламують її телефон.

Про це пише New York Post.

26-річна Джейд Россітер щойно змінила антидепресант, коли їй почали снитися яскраві сни. Її видіння швидко переросли в психоз – коли ви бачите або чуєте те, чого немає, або вірите в те, що не відповідає дійсності – і вона починала діяти як персонажі, яких бачила по телевізору, такі як Денні Даєр і Кетрін Тейт.

У той час Джейд намагалася завагітніти і дивилася серіал "Вікінги", і її психоз переконав її, що вона була принцесою вікінгів і вагітна. Її госпіталізували на чотири місяці і діагностували біполярний розлад.

Джейд одужала, але минулого року її психоз повернувся після того, як вона припинила приймати ліки від біполярного розладу. Вона була переконана, що люди зламують її телефон, прослуховують її дзвінки і вона стане наступною королевою Англії.

Джейд провела ще два місяці в лікарні, але відтоді одужала.

Джейд Россітер / Фото: SWNS

Мама-одиначка з Фарнборо, Велика Британія, розповіла: "Це було страшно. Я думала, що я королівська принцеса вікінгів і вагітна. Я думала, що народила. Я колисала своє пальто, думаючи, що це моя дитина".

Коли у Джейд вперше стався психоз у січні 2019 року, їй був 21 рік. Вона якраз змінила антидепресант, бо хотіла спробувати завагітніти. Дівчина не усвідомлювала, що щось не так, але її сім'я почала помічати її симптоми.

Її батько, 62-річний Джим Россітер, водій кур'єрської служби, розповів: "Вона була абсолютно не схожа на себе. Вона думала, що вона в Іст-Енді. Вона думала, що вона непереможна. Це було божевіллям – намагатися отримати допомогу, якої вона потребувала. Вона постійно хотіла вийти з дому".

Джейд Россітер із батьком / Фото: SWNS

Зі свого боку, Джейд пригадала: "Я не думала, що зі мною щось не так. У мене були дуже яскраві сни. Моя рука піднімалася догори і билася об стіну. Це будило мене. Я уявляла себе Денні Даєром або Кетрін Тейт. Я поводилася так, як вони були на екрані. Я знала все про Брекзит, коли була в психозі".

Того ж місяця Джейд госпіталізували після декількох поїздок до відділення невідкладної допомоги. "Я також ледь не померла. Я впала в кататонію – глибоку депресію. Я не могла рухатися, говорити чи їсти. Коли я потрапила до лікарні, у мене був шостий-сьомий розмір. Я схудла до п'ятого, коли була там. Це було досить травматично", - поділилася вона.

Джейд вийшла з лікарні у квітні 2019 року, і лікарі, які спостерігали її, поставили їй діагноз "біполярний розлад". Наступні три роки вона перебувала під наглядом команди психологів і фахівців з ранньої профілактики, змогла одужати і народила сина, якому зараз три роки, у березні 2021 року. Але новий психіатр вирішив, що у неї немає біполярного розладу, і Джейд припинила приймати ліки в листопаді 2022 року.

Джейд Россітер / Фото: SWNS

Джейд сказала: "Я подумала "дякую". Я була щаслива, що позбулася діагнозу. Моє психічне здоров'я пішло спіраллю. Я думала, що зі мною все гаразд. Це був мій спосіб мислення протягом тривалого часу". Джим додав: "У неї була параноя. Її ставлення змінилося. Вона бачила критику в будь-якому невинному коментарі. Це було схоже на постійне ходіння яєчною шкаралупою".

У березні 2023 року Джейд знову зіткнулася з психозом: "Я думала, що люди зламують мій телефон і прослуховують телефонні розмови. Я думала, що стану наступною королевою Англії. Я думала, що люди намагаються стежити за мною і моєю родиною. Це було дуже страшно і дуже травмувало. Важко було повернутися до реальності".

Рік потому Джейд почувається добре і продовжує відвідувати психіатра та приймати ліки. Вона сподівається привернути увагу до психозу та біполярного розладу. Вона сказала: "Якщо я можу донести інформацію до інших людей, пройшовши через те, що пережила сама – це важливо. Ми не самотні. Я краще розповім про це, щоб показати, що таке трапляється".

Джим додав: "Зараз вона опинилася в дуже хорошому місці".

Джейд Россітер із батьком / Фото: SWNS

Нагадаємо, як дорослій людині зрозуміти, що вона має аутизм. Ознаки розвитку аутизму у дорослих нерідко плутають із депресією, просто поганим настроєм, вважають наслідком проблем в сім'ї, на роботі тощо.

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