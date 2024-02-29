Важкоатлет з'їв 39 монет і 37 магнітів, бо вважав, що цинк допомагає у бодибілдингу: фото

Він був магнітною людиною зі сталі.

Медики лікарні Нью-Делі, Індія, витягли 39 монет і 37 магнітів із кишківника чоловіка після того, як він проковтнув метали, припускаючи, що "цинк допомагає у бодибілдингу".

Про це пише ANI.

Рентгенівські знімки, зроблені перед операцією в лікарні, показують масивні металеві згустки, що утворилися в кишківнику 26-річного чоловіка після того, як він декілька тижнів ковтав монети під час лікування нерозкритого психіатричного захворювання.

Пацієнт, ім'я якого публічно не згадувалося, вважав, що може засвоювати цинк із 39 монет, які він з'їв, і думав, що використання магнітів допоможе в цьому процесі.

Лікарі дізналися про масштаби того, що він зробив, коли він прибув до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на блювоту та біль у животі, які тривали понад 20 днів.

Важкоатлет з'їв 39 монет і 37 магнітів / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Монети та магніти спричинили кишкову непрохідність у його організмі, що вимагало негайної хірургічної процедури видалення металів.

Хірурги зазначили, що магніти та монети злиплися у дві окремі петлі у тонкій кишці, а магнітна сила змусила їх зчепитися та спричинила ерозію вздовж стінки кишківника.

Важкоатлет з'їв 39 монет і 37 магнітів / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

На щастя, лікарям вдалося розкрити кишківник і видалити всі монети та магніти. Велику кількість металів також було виявлено у його шлунку та оперативно видалено.

Чиновники зазначили, що деякі з магнітів, витягнутих із тіла чоловіка, мали форму серця, сфери, кулі, трикутника та зірки.

Важкоатлет з'їв 39 монет і 37 магнітів / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Післяопераційний рентген підтвердив, що всі метали були успішно видалені зі шлунка та кишківника 26-річного чоловіка. Пацієнт провів сім днів у лікарні, відновлюючись після процедури, перш ніж його виписали.

Хоча чоловік нібито вважав, що монети дадуть йому заряд цинку, споживання такої великої кількості металу може призвести до токсичності цинку, за даними Poison Control. Якщо проковтнути монети, які містять цинк, кисла рідина в шлунку може спричинити "вилуговування цинку з монет", що може призвести до болю у шлунку, діареї та блювоти. У тяжких випадках токсичність цинку може призвести навіть до смерті.

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