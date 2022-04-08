Важливо як ніколи: в умовах війни грудне молоко може врятувати життя

Важливо як ніколи: в умовах війни грудне молоко може врятувати життя

Малюкам від 6 місяців суміші не потрібні.

У надзвичайних умовах війни грудне молоко може врятувати життя.

Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Якщо вашому малюку більше ніж 6 місяців, а грудне молоко зникло, спробуйте відновити лактацію і все одно часто прикладати дитину до грудей. Молоко може знову з’явитися, і ви продовжите годувати ним немовля. Якщо це вам не вдалося, давайте дитині прикорм, коров’яче або козяче молоко. Малюкам від 6 місяців суміші не потрібні.

Через війну в Україні тисячі жінок із маленькими дітьми на руках опинилися у вкрай важких умовах. Зараз надзвичайно важливо продовжити грудне вигодовування немовляти – адже це найкорисніша, найбезпечніша та найзручніша їжа для вашого малюка.

Чому попри усі випробування війни, варто спробувати зберегти грудне вигодовування, - про це пише ЮНІСЕФ.

Грудне вигодовування має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішшю:

Грудне молоко повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя. Воно містить достатньо води. Навіть під час дуже спекотної погоди грудне молоко втамує спрагу вашого малюка. Протягом перших днів життя молозиво є своєрідною «першою імунізацією», яка захищає маля від хвороб. Грудне молоко містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини. Материнське молоко містить антитіла для захисту дитини від хвороб. Грудне молоко — їжа, яка завжди з вами та під рукою. Грудне молоко не зникає через стрес. Навіть, якщо мати недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми. Грудне вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже вам не потрібно мити чи кип’ятити посуд. Фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму. Годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше.

Якщо вашому немовляті менше пів року і він перебуває на грудному вигодовуванні, не припиняйте годувати грудьми та не починайте давати малюку дитячі суміші, якщо ви не робили цього раніше. Продовження грудного вигодовування дасть дитині більше шансів вижити.

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