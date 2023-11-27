Вбивають потяг і бажання близькості: не годуйте цими продуктами свого чоловіка

Неправильні продукти можуть негативно вплинути на лібідо у чоловіків. Запам'ятайте, які продукти можуть зменшити бажання, і не давайте їх своїй другій половинці.

Чоловічий потяг може залежити від безлічі причин, серед яких і рівень гормону тестостерону, і психологічні проблеми чи стрес, і хвороби. Однак на сексуальне життя також впливають і певні продукти. Наприклад, є такі, які повністю "вбивають" лібідо і навіть знижують ерекцію.

Лікарі-урологи рекомендують жінкам рідше годувати своїх чоловіків дев'ятьма продуктами.

Надто багато солі

Надлишок солі в організмі призводить до утворення тромбів в судинах, підвищує артеріальний тиск і зменшує концентрацію головного чоловічого гормону — тестостерону. Пам'ятайте, що сіль у великій кількості є також в консервах, які багато хто додає до страв чи вживає просто так.

Пиво

Навіть у слабоалкогольному напої містяться фітоестрогени (рослинний аналог жіночого гормону), які негативно впливають на чоловіче лібідо і сексуальний потяг. Крім того, через зловживання пивом з'являється вісцеральний жир.

Багато солодощів

Надлишок цукру впливає на вироблення гормону інсуліну, який "вбиває" власний тестостерон в чоловіка і також відкладається як вісцеральний жир.

Жирні продукти

Які продукти впливають на лібідо / Фото: Pexels

В них надто висока концентрація холестерину, тому вони негативно впливають на стан судин. Також вони зменшують сексуальний потяг та бажання у чоловіків. Не варто їсти і багато копченостей.

Кофеїн

У великій кількості він знижує рівень вільного тестостерону. Варто запам'ятати, що кофеїн міститься не лише в каві, але й в чорному чаї. Його також додають до енергетиків і деяких інших продуктів.

Соя

Якщо вживати її у великій кількості, вона погано впливає на чоловіче лібідо. Все через фітоектрогени, які знижують рівень тестостерону. Також краще обмежити кількість білого дріжджового хліба та випічки.

Чипси

В них міститься глутамат натрію — підсилювач смаку, який викликає звикання. Якщо часто їсти чипси, то порушується нервова система, пошкоджується мозкова функція і еректильна дисфункція. А якщо заїдати ними пиво, то утворюється небезпечна для чоловіків комбінація.

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