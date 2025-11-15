"Вбиває кожні 34 секунди": лікар назвав прихований ризик хвороб серця

Серце / © pexels.com

Хвороби серця є вбивцею номер один у світі, але небезпека криється не лише у фастфуді та відсутності спорту. Кардіолог Рой Зігельштейн заявив, що емоційний стрес та соціальна ізоляція є таким же потужним фактором ризику, як і високий холестерин.

Про це пише Daily Mail.

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті чоловіків і жінок. За даними CDC, лише в Америці кожні 34 секунди одна людина помирає від проблем із серцем. І хоча всі знають про шкоду куріння та жирної їжі, експерт виявив «тихого вбивцю», якого часто ігнорують.

«Ми не можемо повністю уникнути стресу, але ми можемо спробувати зменшити його вплив», — розповів доктор Рой Зігельштейн, кардіолог.

Головна порада лікаря — активно шукати соціальних контактів та намагатися уникати ізоляції. Він пояснив, що багато людей у сучасному світі «досить соціально ізольовані», і відсутність друзів та родини, з якими можна спілкуватися, може мати згубні наслідки.

«Здоров’я серця — це не лише фізичне, але й емоційне здоров’я», — наголосив він.

Чому самотність — це новий холестерин

За словами доктора Зігельштейна, з’являється все більше доказів того, що відсутність соціальних зв’язків негативно впливає на емоційне та фізичне здоров’я.

Дослідження довели, що соціальна ізоляція безпосередньо пов’язана з негативними станами настрою, зокрема з депресією.

«Ми точно знаємо, що пригнічений настрій негативно впливає на серце, і тепер його фактично вважають фактором ризику серцево-судинних захворювань, дуже схожим на високий рівень холестерину або гіпертонію», — сказав кардіолог.

«Чорний список» для серця: 6 найгірших продуктів

Інший кардіолог, доктор Бредлі Сервер, розповів, що хоча ідеальної дієти не існує, найкращим варіантом є повністю рослинне харчування. Для тих, хто не готовий до таких кроків, він склав список продуктів, яких слід уникати.

Продукти з трансжирами: Це штучно створені жири, які містяться у смаженій їжі. Вони підвищують «поганий» холестерин (ЛПНЩ) і знижують «хороший» (ЛПВЩ), що призводить до закупорки артерій.

Продукти з насиченими жирами: Червоне м’ясо та жирні молочні продукти також підвищують рівень «поганого» холестерину.

Солодка їжа: Газовані напої, випічка та продукти з кукурудзяним сиропом підвищують ризик ожиріння та діабету, які є прямими факторами ризику хвороб серця.

Продукти з високим вмістом натрію: Сіль сприяє підвищенню артеріального тиску.

Продукти високої обробки: Фастфуд. Доктор Сервер назвав це «сукупністю всіх найгірших шкідників», оскільки вони поєднують трансжири, насичені жири, натрій та цукор.

Надмірний алкоголь: Хоча помірне вживання червоного вина може бути корисним, надлишок алкоголю має пряму токсичну дію на серце, а також є калорійним.

Чим «зарядити» серце: список найкращих продуктів

Для покращення здоров’я серця доктор Сервер рекомендує зосередитись на таких продуктах:

Свіжі фрукти та овочі: Особливо зелені листові овочі. Вони багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти. Цільнозернові: Пшениця, овес та коричневий рис містять складні вуглеводи та клітковину, які допомагають знизити рівень шкідливого холестерину. Нежирний білок: Курка без шкіри, риба, бобові та горіхи. Корисні жири: Авокадо, оливкова олія та жирна риба (лосось) покращують рівень холестерину та зменшують запалення. Вода: Правильна гідратація необхідна для загального здоров’я. Контроль порцій: Має «першочергове значення» для запобігання ожирінню.

Нагадаємо, лікарі дедалі частіше звертають увагу на «приховані» симптоми серцевих хвороб, які пацієнти плутають із втомою чи стресом.

Кардіологи наголошують: нетиповий біль у грудях, проблеми з диханням під час звичайної активності, хронічна слабкість та нерівномірне серцебиття можуть бути ранніми ознаками небезпечних станів — від стенокардії до серцевої недостатності чи аритмії. У разі появи таких симптомів медики рекомендують негайно звертатися по допомогу, адже своєчасна діагностика здатна запобігти інфаркту чи інсульту.