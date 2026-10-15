Вбиває понад дві третини інфікованих: світом стрімко шириться загадковий грибок, що уражає мозок

В США стрімко поширюється смертельно небезпечний грибок

Реклама

У Сполучених Штатах Америки зафіксували різке зростання кількості випадків зараження рідкісним грибком Cladophialophora bantiana, здатним уражати центральну нервову систему. У лабораторії Вашингтонського університету частота виявлення цього збудника у зразках тканин головного мозку за 2023–2025 роки збільшилася приблизно вчетверо. Причини такої динаміки поки невідомі, а національної системи обліку випадків цієї інфекції в США немає.

Про це пише Mirror із посиланням на звіт Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Реклама

Що відомо про грибок, який уражає мозок

Cladophialophora bantiana — рідкісний темнопігментований пліснявий грибок, який найчастіше спричиняє абсцеси головного мозку. Абсцес — це локальне скупчення гною, що утворюється внаслідок інфекції. Ураження мозкової тканини робить захворювання особливо небезпечним і може ускладнювати лікування.

Реклама

За даними медичних досліджень, летальність серед пацієнтів із цією інфекцією оцінюють у 60–70%, навіть за інтенсивного лікування. Водночас цей показник походить із попередніх клінічних досліджень і не означає, що такий відсоток пацієнтів помер саме серед людей, виявлених у новому звіті CDC. Для більшості випадків із цього звіту даних про результати лікування не було.

Особливе занепокоєння викликає те, що грибок може вражати не лише людей з ослабленим імунітетом. За даними попереднього аналізу клінічних випадків, приблизно половина пацієнтів не мала відомих порушень імунної системи до зараження.

Вчені досі знають відносно мало про те, де саме грибок мешкає в довкіллі та які умови сприяють зараженню. Його рідко виявляють у природних зразках, а в багатьох пацієнтів не знаходять спільних факторів ризику.

У США виявлення грибка зросло вчетверо — що показало дослідження

Дослідники проаналізували результати лабораторних тестів, проведених у Вашингтонському університеті від січня 2009 року до липня 2026-го. За цей час там виявили 48 підтверджених і один імовірний випадок інфекції, спричиненої Cladophialophora bantiana.

Реклама

У 2009–2023 роках лабораторія фіксувала від одного до п’яти випадків щороку. У 2024 році їх було вже вісім, а у 2025-му — 14. Водночас частота позитивних результатів серед досліджених зразків центральної нервової системи також суттєво зросла. Це свідчить, що зміни не можна пояснити лише збільшенням кількості направлених до лабораторії зразків.

Із 49 виявлених випадків 43, тобто 88%, підтвердили за зразками тканин центральної нервової системи. Ще шість випадків виявили у зразках із легень. Зразки надходили з 21 американського штату та округу Колумбія.

Однак ці дані не є повною статистикою захворюваності в усій країні. Йдеться про результати однієї клінічної референс-лабораторії, яка отримує зразки з різних регіонів США. Оскільки систематичного загальнонаціонального обліку інфекції немає, вчені не можуть точно визначити, наскільки поширеним є грибок серед населення та чи зростає кількість заражень у всій країні.

Як грибок може потрапити до мозку

Дослідники припускають, що зараження може відбуватися через вдихання грибка або його потрапляння в організм через пошкоджену шкіру. Після цього збудник, імовірно, поширюється кров’ю до мозку, де може спричинити формування абсцесу.

Реклама

Водночас точний механізм зараження залишається недостатньо вивченим. У багатьох випадках медики не можуть встановити джерело інфекції, а грибок рідко знаходять у навколишньому середовищі.

Саме тому вчені закликають медиків враховувати Cladophialophora bantiana серед можливих причин абсцесів головного мозку. Раннє розпізнавання збудника важливе для вибору лікування, хоча через рідкісність інфекції та обмежені дані визначити найефективнішу схему терапії непросто.

Чи може глобальне потепління сприяти поширенню грибка

Одна з версій, яку згадують у контексті зростання кількості виявлень, — можливий вплив глобального потепління. Зміни температури та вологості справді привертають увагу дослідників, які вивчають поширення грибкових патогенів. Однак у звіті CDC причини зростання виявлень Cladophialophora bantiana названі невідомими. Доказів, які встановлювали б прямий зв’язок між цією динамікою та зміною клімату, дослідження не наводить.

Науковці наголошують на потребі систематичніше реєструвати випадки, збирати інформацію про пацієнтів і досліджувати можливі фактори ризику. Лише так можна буде з’ясувати, чи пов’язане збільшення кількості позитивних тестів зі змінами поширення грибка, особливостями діагностики або іншими чинниками.

Як лікують інфекцію

Лікування передбачає застосування протигрибкових препаратів. У деяких випадках лікарі також розглядають хірургічне видалення або дренування абсцесу, оскільки це може покращувати результати лікування.

Водночас універсальної схеми, ефективність якої була б доведена для всіх пацієнтів, наразі немає. Через рідкісність інфекції та обмежену кількість клінічних випадків медикам доводиться спиратися на доступні дослідження й індивідуально оцінювати стан пацієнта. CDC рекомендує швидко розпочинати протигрибкову терапію, а хірургічне втручання розглядати за можливості.

Інші небезпечні грибки та інфекції, що привертають увагу вчених

Минулого року дослідники повідомили про зростання стійкості до протигрибкових препаратів у Aspergillus fumigatus — грибка, який може спричиняти тяжкі інфекції, зокрема в легенях. Аналіз приблизно 12 тисяч зразків за три десятиліття показав, що у 2024 році близько 17% виявлених грибків мали мутації, пов’язані зі стійкістю до певних ліків. Це ускладнює лікування і посилює потребу в нових терапевтичних підходах.

Пізніше вчені попередили про поширення Candida auris — іншого небезпечного грибка, який може спричиняти тяжкі інфекції та набувати стійкості до протигрибкових препаратів. На той час його фіксували більш ніж у 60 країнах. На відміну від Cladophialophora bantiana, цей патоген становить особливу проблему в медичних закладах, де він може поширюватися між пацієнтами та ускладнювати боротьбу з інфекціями.

Інший патоген, який буквально пожирає головний мозок, — амеба Naegleria fowleri. Вона живе в теплій прісній воді й може потрапити в організм через ніс, а звідти проникнути до мозку, спричинивши рідкісну, але надзвичайно небезпечну інфекцію. Цей організм не є грибком і має інший механізм зараження, однак його вивчення також допомагає зрозуміти ризики рідкісних інфекцій центральної нервової системи.

Новини партнерів

Новини партнерів