Вчені б’ють на сполох: амеби, що пожирають мозок стають глобальною загрозою

Амеба / © Кетрін Ралстон

Реклама

Дослідники закликають до термінових дій через поширення вільноживучих амеб — мікроорганізмів, здатних виживати у воді та ґрунті й становити серйозний ризик для здоров’я. Особливу увагу науковці звернули на Naegleria fowleri, більш відому як «амеба, що пожирає мозок».

Про це повідомило видання Science Alert.

Вільноживучі амеби — одноклітинні організми, які не потребують хазяїна та здатні змінювати форму завдяки псевдоподіям. Вони існують у різноманітних середовищах — від калюж до озер. Найнебезпечніша з них, Naegleria fowleri, полюбляє теплу прісну воду та найчастіше трапляється при температурах 30–40°C.

Реклама

Інфекція виникає тоді, коли забруднена вода потрапляє в ніс, після чого амеба проникає у мозок і руйнує його тканини. Летальність становить 95–99%. Зараження не передається від людини до людини і не виникає при ковтанні води — лише при її потраплянні у носові ходи.

Попри те що хлорування й очищення води може знищити ці організми, амеби здатні виживати в біоплівках усередині труб та утворювати захисні цисти. Це ускладнює контроль у водопровідних мережах, особливо влітку.

Науковці також попереджають про «ефект троянського коня»: амеби можуть бути прихистком для інших патогенів, включно з бактеріями туберкульозу, збудником хвороби легіонерів, грибами та вірусами. Це допомагає їм довше зберігатися в навколишньому середовищі та підвищувати стійкість до дезінфекції.

Зміна клімату лише погіршує ситуацію — тепліші води розширюють ареал існування Naegleria fowleri, роблячи ризики вищими для регіонів, де раніше ця амеба не зустрічалася.

Реклама

Моніторинг водопровідних систем на наявність амеб проводиться рідко через складність та вартість аналізів. Нині безпека здебільшого забезпечується завдяки хлоруванню та регулярному промиванню труб, але вчені наголошують: потрібен комплексний екологічний та медичний контроль.

Окрім ураження мозку, амеби можуть провокувати інфекції очей, шкіри та рідкісні системні ураження в людей з ослабленим імунітетом.

Фахівці радять уникати занурення голови у теплу стоячу воду, використовувати затискачі для носа під час купання, ретельно доглядати за контактними лінзами та промивати їх лише стерильною або кип’яченою водою. Для промивання носа необхідно використовувати лише стерильну чи дистильовану воду.

Медики наголошують: після купання у прісній воді слід звернути увагу на різкий головний біль, лихоманку, нудоту чи скутість шиї. Раннє звернення по допомогу може врятувати життя.

Реклама

Нагадаємо, дослідники Інституту Вістара розробили кандидат на вакцину проти ВІЛ, який здатний викликати утворення нейтралізуючих антитіл у приматів після лише однієї ін’єкції. Такий підхід може суттєво спростити процес вакцинації та зробити його більш доступним у глобальному масштабі.