Вчені б’ють на сполох: екстремальна погода може підвищувати ризик інсульту

Екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, можуть бути одним із факторів, які підвищують ризик інсульту. До такого висновку дійшли дослідники після аналізу медичних даних пацієнтів та впливу погодних умов на здоров’я людей.

Про це повідомило видання Earth.com.

Дослідники проаналізували медичні записи пацієнтів, дані про госпіталізації та звернення по невідкладну допомогу, а також показники навколишнього середовища. Вони дійшли висновку, що нестабільні погодні умови можуть виступати не просто фоновим екологічним чинником, а безпосередньо впливати на ризик розвитку інсульту.

Професорка Університету Отаго Анна Ранта пояснила, що екстремальні температури та швидкі зміни температури, вологості й атмосферного тиску мають фізіологічний вплив на організм людини. За її словами, особливо небезпечними можуть бути різкі коливання погодних умов, коли організм не встигає адаптуватися.

У дослідженні йдеться про те, що сильна спека може спричиняти зневоднення, через яке кров стає густішою і легше утворює тромби. Це підвищує ризик ішемічного інсульту — стану, коли кровопостачання мозку блокується через закупорення артерії.

Науковці наголошують, що небезпека пов’язана не лише зі спекою. Холодне повітря також може негативно впливати на судини: воно здатне звужувати їх, підвищувати артеріальний тиск та стимулювати згортання крові. Дослідники зауважили, що різкі переходи від теплої погоди до холодної можуть бути небезпечнішими за стабільні зимові умови.

Окрему увагу автори роботи приділили забрудненню повітря. Дим, пил та інші дрібні шкідливі частинки можуть проникати глибоко в легені, провокувати запалення судин, погіршувати контроль артеріального тиску та підвищувати ризик утворення тромбів.

«ЗЗабруднення повітря є ще одним важливим фактором, що збільшує ризик інсульту, оскільки понад 20 відсотків інсультів у світі пов’язані із забрудненням повітря», — заявила Анна Ранта.

Дослідники також звернули увагу на так звані комбіновані погодні явища, коли кілька небезпечних факторів діють одночасно. Наприклад, спека може поєднуватися з посухою, а холод — із високою вологістю. У таких випадках організм одночасно стикається з навантаженням на судини, кров’яний тиск і водний баланс.

За даними дослідження, найбільш уразливими залишаються літні люди, пацієнти з високим артеріальним тиском, а також працівники, які багато часу проводять на відкритому повітрі. Крім того, найбільший тягар інсультів припадає на країни з низьким та нижчим за середній рівнем доходу.

Автори роботи наголошують, що погодні умови мають враховуватися під час профілактики інсультів. На їхню думку, лікарні можуть використовувати погодні прогнози як систему раннього попередження для пацієнтів із груп ризику. Також науковці пропонують поєднувати інформацію про екстремальні погодні явища з нагадуваннями про симптоми інсульту та рекомендаціями уникати зневоднення.

Водночас дослідники зазначають, що наявні дані поки не доводять, що конкретна погодна подія безпосередньо спричинила інсульт у певної людини. Більшість робіт демонструють закономірності та зв’язки між погодними умовами і зростанням кількості випадків інсульту.

Науковці вважають, що кращий моніторинг місцевих погодних умов та якісніші системи сповіщення можуть допомогти лікарям швидше реагувати на ризики та зменшити кількість тяжких наслідків.

