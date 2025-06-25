- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 388
- Час на прочитання
- 2 хв
Вчені б’ють на сполох: мільйонам дітей у світі загрожують смертельні хвороби
Вакцинація дітей у світі стрімко знижується, навіть у багатих країнах. Це створює ризик спалахів смертельних інфекцій.
Мільйони дітей у світі опинилися під загрозою смертельних інфекцій через різке зниження рівня вакцинації. Це стосується не лише бідних країн, а й держав із високим доходом, таких як США, Велика Британія та Франція.Про це
Про це йдеться в масштабному дослідженні науковців Університету Вашингтону, передає The Guardian.
Науковці вивчили, як змінювалася ситуація з плановими щепленнями у 204 країнах упродовж 1980–2023 років. У 1980 році у світі було майже 59 мільйонів дітей без жодної дози вакцини, а у 2019-му — вже 14,7 мільйона.
Завдяки вакцинації вдалося врятувати 154 мільйони дитячих життів. Але після 2010 року в багатьох країнах показники почали погіршуватись. Рівень щеплень проти кору впав у 100 країнах. А в 21 з 36 країн із високими доходами — зокрема у Франції, Італії, Японії, США та Великій Британії — знизився показник хоча б однієї дози базової вакцини (проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, туберкульозу або кору).
Зараз фіксують спалахи поліомієліту в Афганістані, Пакистані та Папуа Новій Гвінеї. В Європі у 2024 році кількість випадків кору зросла майже у 10 разів. У США в травні 2025 року зафіксували понад 1000 випадків цієї хвороби у 30 штатах.
Серед причин падіння вакцинації — наслідки пандемії COVID-19, нерівність у доступі до медичної допомоги та поширення дезінформації.
Дослідники попереджають: без термінових дій досягти цілей імунізації до 2030 року не вдасться.
Нагадаємо, за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстрували 684 випадки кору, і ситуація може погіршуватися.
Водночас у США презентували вакцину від ВІЛ з ефективністю близько 100%.