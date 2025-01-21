Вчені довели, що алкоголь може бути корисним для здоров'я серця й мозку

Усім давно відомо, що регулярне й надмірне вживання спиртних напоїв може нанести організму непоправної шкоди. Однак науковці припускають, що помірне вживання алкоголю може позитивно впливати на здоров'я.

Яка користь алкоголю для здоров'я мозку й серця: дослідження вчених

Нове дослідження американських науковців показало, що алкоголь може бути корисним для роботи мозку. Якщо вживати спиртні напої в помірній кількості, можна поліпшити свої когнітивні функції, особливо це стосується людей літнього віку.

Дослідники встановили, що після однієї порції алкоголю мозок починає краще функціонувати. Але важливе значення має якість напою і його кількість. Якщо пити алкоголь у помірних дозах, то це допомагає розслабитися та знизити рівень стресу. Науковці припускають, що завдяки цьому механізмові зменшується ризик виникнення хвороб серця, в тому числі ризик виникнення інфарктів та інсультів на фоні постійного стресу.

Інші дослідження також показують, що спиртні напої у помірній кількості можуть бути корисними для людей літнього віку. Так як за вживання напоїв мозок активує свою діяльність, це значно поліпшує когнітивні функції, запобігаючи розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Та науковці попереджають, що алкогольні напої мають побічні ефекти – це формування залежності, цироз печінки, підвищений ризик виникнення онкології. Експерти зауважують, що висновки досліджень не закликають пити більше. Насправді результати експериментів показують, що помірна доза спиртного може допомогти розслабитися та знизити рівень стресу, що позитивно впливає на роботу мозку та серця.

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