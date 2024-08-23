Вчені назвали 3 продукти, які погіршують пам’ять: їх не можна їсти людям за 50

Регулярне вживання такої їжі призведе до погіршення когнітивних функцій вже через місяць, тому ці продукти варто виключити зі свого раціону.

Вчені прогнозують, що випадків захворювання на деменцію та хворобу Альцгеймера у майбутньому ставатиме більше. На зростаючі показники впливає не стільки стиль життя сучасних людей, як харчування. Науковці провели ряд досліджень на тему погіршення пам’яті та виявили, що деякі продукти негативно впливають на когнітивну функцію. Більше того, така їжа входить до повсякденного раціону багатьох жителів нашої планети. Розповідаємо, які групи продуктів краще не вживати, бо вони впливають на втрату пам’яті та провокують появу деменції і хвороби Альцгеймера.

Які продукти треба виключити з раціону, бо вони є причиною втрати пам’яті

Попкорн. Вчені виявили, що це один із найнебезпечніших продуктів, а його полюбляють як діти, так і дорослі. Особливо шкідливою науковці вважають хімічну речовину, яка міститься в попкорні, – діацетил. Її було виявлено під час дослідження ще у 2012 році, ця небезпечна сполука не лише погано впливає на роботу мозку, а й може спровокувати респіраторні захворювання та хворобу легень.

Вчені виявили, що це один із найнебезпечніших продуктів, а його полюбляють як діти, так і дорослі. Особливо шкідливою науковці вважають хімічну речовину, яка міститься в попкорні, – діацетил. Її було виявлено під час дослідження ще у 2012 році, ця небезпечна сполука не лише погано впливає на роботу мозку, а й може спровокувати респіраторні захворювання та хворобу легень. Плавлений сир. Науковці вважають, що молочні продукти, які піддаються глибокій обробці, негативно впливають на роботу мозку, погіршуючи пам’ять та аналітичні здібності. Наприклад, всі види плавленого сиру можуть утворювати наліт у мозку, що призводить до погіршення когнітивних функцій, особливо у людей за 50. Згубні наслідки вживання оброблених молочних продуктів можуть бути помітними вже через чотири тижні. Найбільш небезпечним для роботи мозку вчені вважають саме плавлений сир.

Науковці вважають, що молочні продукти, які піддаються глибокій обробці, негативно впливають на роботу мозку, погіршуючи пам’ять та аналітичні здібності. Наприклад, всі види плавленого сиру можуть утворювати наліт у мозку, що призводить до погіршення когнітивних функцій, особливо у людей за 50. Згубні наслідки вживання оброблених молочних продуктів можуть бути помітними вже через чотири тижні. Найбільш небезпечним для роботи мозку вчені вважають саме плавлений сир. Борошно. Негативно впливають на пам’ять не лише тістечка та хліб, у зоні ризику знаходяться також макаронні вироби. Адже такі продукти викликають в організмі запалення, яке є ознакою появи нейродегенеративних захворювань. Запалення може спровокувати утворення бляшок у головному мозку, а це призводить до повільної дегенерації когнітивних функцій і втрати пам’яті. Тому вчені рекомендують замінити продукти з білого борошна на цільнозернові вироби.

Які продукти треба вживати після 50 для покращення пам’яті

Лікарі та науковці рекомендують обов’язково включати до свого раціону їжу, яка містить поліненасичені жирні кислоти омега-3. Така їжа зможе протидіяти запальним ефектам оброблених продуктів. Це може бути жирна риба, горіхи, насіння, оливкова олія і велика кількість зелені. Такі продукти запобігатимуть утворенню білкових бляшок у мозку, які провокують нейродегеративні захворювання, покращуватиме пам’ять і когнітивні функції.

Науковці також закликають після 50 підтримувати фізичну та розумову активність, контролювати рівень холестерину в крові та артеріальний тиск. Людям за п’ятдесят не варто палити, вживати алкоголь у надмірних кількостях, бо це може призвести до погіршення роботи мозку, яка з віком і так сповільнюється.

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