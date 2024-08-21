Вчені назвали 4 вітаміни, які подовжують життя: в яких продуктах міститься найбільше

Правильне харчування, здоровий спосіб життя й помірні фізичні навантаження є ключовими умовами для довголіття. Однак існують вітаміни, які також впливають на тривалість нашого життя. Вчені назвали їх види і продукти, де цих вітамінів міститься найбільше. Розповідаємо, які вітаміни сприяють довголіттю, що треба їсти, щоб довго жити.

4 вітаміни, які подовжують життя: у яких продуктах містяться

Вітамін К. Науковці рекомендують додати продукти з вітаміном К у свій щоденний раціон, щоб прожити довге та активне життя. Дослідження показали, що цей вітамін допомагає активуватися білкам, які нівелюють старечі захворювання. Також вітамін К запобігає ламкості артерій та хворобам серця, покращує пам’ять і когнітивні функції, знижує ризик захворювання на рак. Найбільше цього вітаміну міститься у зелених листкових овочах, бобових, шпинаті, капусті, томатах і листі кропиви. Також вітамін К є в чорносливі, винограді, ківі, інжирі й авокадо.

Науковці рекомендують додати продукти з вітаміном К у свій щоденний раціон, щоб прожити довге та активне життя. Дослідження показали, що цей вітамін допомагає активуватися білкам, які нівелюють старечі захворювання. Також вітамін К запобігає ламкості артерій та хворобам серця, покращує пам’ять і когнітивні функції, знижує ризик захворювання на рак. Найбільше цього вітаміну міститься у зелених листкових овочах, бобових, шпинаті, капусті, томатах і листі кропиви. Також вітамін К є в чорносливі, винограді, ківі, інжирі й авокадо. Вітамін С – потужний антиоксидант, який убиває ракові клітини та зміцнює імунітет. Цей вітамін відіграє важливу роль у зміцненні кісткової тканини, загоєнні ран та підтримці здоров’я ясен. Найбільше вітаміну С міститься у шипшині, червоному болгарському перці, петрушці, смородині, брюсельській капусті, полуниці, апельсині, лимоні, ківі та шпинаті.

– потужний антиоксидант, який убиває ракові клітини та зміцнює імунітет. Цей вітамін відіграє важливу роль у зміцненні кісткової тканини, загоєнні ран та підтримці здоров’я ясен. Найбільше вітаміну С міститься у шипшині, червоному болгарському перці, петрушці, смородині, брюсельській капусті, полуниці, апельсині, лимоні, ківі та шпинаті. Вітамін D. З віком імунна система починає слабшати, а вітамін D здатен її підтримувати. Також він відіграє ключову роль у засвоєнні кальцію, який зміцнює щільність кісткової тканини, яка після 50 років втрачає свою міцність і стає більш крихкою. Ще вітамін D підтримує м’язовий метаболізм, запобігаючи наростанню на тілі зайвої жирової тканини. Найбільше його міститься у таких продуктах: риб’ячому жирі, печінці тріски, оселедцеві, сьомзі, скумбрії, курячих жовтках, молоці й вершковому маслі, твердому сирі та червоній ікрі.

З віком імунна система починає слабшати, а вітамін D здатен її підтримувати. Також він відіграє ключову роль у засвоєнні кальцію, який зміцнює щільність кісткової тканини, яка після 50 років втрачає свою міцність і стає більш крихкою. Ще вітамін D підтримує м’язовий метаболізм, запобігаючи наростанню на тілі зайвої жирової тканини. Найбільше його міститься у таких продуктах: риб’ячому жирі, печінці тріски, оселедцеві, сьомзі, скумбрії, курячих жовтках, молоці й вершковому маслі, твердому сирі та червоній ікрі. Вітамін А вкрай корисний для шкіри, тому виробники косметики включають його у засоби для омолодження. Окрім того, він позитивно впливає на когнітивні функції, активує роботу мозку, особливо ті його частини, які відповідають за пам’ять та засвоєння інформації. Найбільше вітаміну А містить яловича печінка, печінка тріски, сира морква, курага, вершкове масло, листкові зелені овочі, зелень, сир, вершки, яйця, сметана, болгарський червоний перець та сирий гарбуз.

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