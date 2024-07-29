Вчені назвали 5 найкорисніших круп для нашого здоров’я: спалюють зайвий жир та очищують кров

Усім, хто хоче бути здоровим та енергійним, варто їсти ці каші щодня.

Яка крупа вважається найкориснішою? Звичайно та, яка містить найбільше вітамінів, мінералів та інших корисних сполук для нашого здоров’я. Вчені назвали аж п’ять видів каш, які треба їсти щодня, щоб наситити організм всіма необхідними мікроелементами. Розповідаємо, які види круп найкорисніші для нашого організму.

Які найкорисніші крупи для здоров’я людини: відповідь науковців

Гречка лідирує за своєю користю, тому вчені поставили цю крупу на перше місце. А все тому, що вона містить вкрай важливі мікроелементи для організму людини. Це протеїн, ненасичені жирні кислоти, цинк, кальцій, магній, залізо, вітаміни групи В, А, Е та РР. До того ж під час варіння кількість калорій у гречці зменшується втричі, на сто грамів крупи припадає лише 132 ккал. У Німеччині цю кашу продають в аптеках як лікувальний засіб, що запобігає багатьом захворюванням. Також гречка обов’язкова до вживання спортсменам у лікувальних та профілактичних цілях. Завдяки потужному вмісту заліза та калію, крупа допоможе зміцнити серце й судини, очищує кров від "поганого" холестерину, знижує високий артеріальний тиск.

лідирує за своєю користю, тому вчені поставили цю крупу на перше місце. А все тому, що вона містить вкрай важливі мікроелементи для організму людини. Це протеїн, ненасичені жирні кислоти, цинк, кальцій, магній, залізо, вітаміни групи В, А, Е та РР. До того ж під час варіння кількість калорій у гречці зменшується втричі, на сто грамів крупи припадає лише 132 ккал. У Німеччині цю кашу продають в аптеках як лікувальний засіб, що запобігає багатьом захворюванням. Також гречка обов’язкова до вживання спортсменам у лікувальних та профілактичних цілях. Завдяки потужному вмісту заліза та калію, крупа допоможе зміцнити серце й судини, очищує кров від "поганого" холестерину, знижує високий артеріальний тиск. Вівсянка – це потужне джерело рослинної клітковини, вітамінів та мінералів. Вона містить антиоксидантні сполуки, омега-3 і вітаміни групи В. Вівсяна каша абсолютно не містить глютену, тому буде безпечною навіть для тих, хто хворіє на діабет ІІ типу. Ця крупа допомагає знизити рівень цукру в крові, знищує "поганий" холестерин і захищає організм від алергічних реакцій. Каша завдяки вмісту фтору, фосфору та кальцію зміцнює кісткову тканину, зуби, нігті й волосся.

– це потужне джерело рослинної клітковини, вітамінів та мінералів. Вона містить антиоксидантні сполуки, омега-3 і вітаміни групи В. Вівсяна каша абсолютно не містить глютену, тому буде безпечною навіть для тих, хто хворіє на діабет ІІ типу. Ця крупа допомагає знизити рівень цукру в крові, знищує "поганий" холестерин і захищає організм від алергічних реакцій. Каша завдяки вмісту фтору, фосфору та кальцію зміцнює кісткову тканину, зуби, нігті й волосся. Пшенична крупа виготовляється із твердих сортів пшениці та вважається однією з найкорисніших для здоров’я. Каша містить вітаміни групи В, А, C, E та F, також мінерали – калій, кальцій, магній, та цинк. Завдяки вмісту рослинних волокон пшенична крупа позитивно впливає на кишківник, очищає організм від шлаків і токсинів. Лікарі рекомендують їсти пшеничну кашу тим, хто має проблеми з серцем та судинами, вона здатна запобігати підвищенню тиску та рівню цукру в крові.

виготовляється із твердих сортів пшениці та вважається однією з найкорисніших для здоров’я. Каша містить вітаміни групи В, А, C, E та F, також мінерали – калій, кальцій, магній, та цинк. Завдяки вмісту рослинних волокон пшенична крупа позитивно впливає на кишківник, очищає організм від шлаків і токсинів. Лікарі рекомендують їсти пшеничну кашу тим, хто має проблеми з серцем та судинами, вона здатна запобігати підвищенню тиску та рівню цукру в крові. Пшоно. Цей вид крупи виготовляється із проса і містить велику частку вуглеводів та білків, але має низьку калорійність. Якщо ви дотримуєтеся різноманітних дієт, то пшоно варто включити до свого раціону. Бо ця каша здатна спалювати зайву жирову тканину. Також пшоно нормалізує рівень холестерину, зміцнює імунну систему, розганяє метаболізм. Пшоняна крупа також не містить алергенів, тому цілком безпечна для здоров’я.

Цей вид крупи виготовляється із проса і містить велику частку вуглеводів та білків, але має низьку калорійність. Якщо ви дотримуєтеся різноманітних дієт, то пшоно варто включити до свого раціону. Бо ця каша здатна спалювати зайву жирову тканину. Також пшоно нормалізує рівень холестерину, зміцнює імунну систему, розганяє метаболізм. Пшоняна крупа також не містить алергенів, тому цілком безпечна для здоров’я. Перловка містить купу вітамінів, зокрема групи В і К, які необхідні для належної роботи серця й судин. Перловка вважається найкориснішою кашею для серцево-судинної системи. Якщо її регулярно їсти, то знизяться ризики утворення тромбів і бляшок. Також перловка містить клітковину, тому насичує організм на тривалий проміжок часу. Каша корисна для тих, хто хворіє на діабет ІІ типу, вона абсолютно не містить глютену. Після вживання перловки рівень цукру в крові залишається в нормі.

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