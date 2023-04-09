Вчені назвали 5 основних причин розвитку серцевої недостатності

Серцева недостатність небезпечна не тільки для людей похилого віку.

Про це пише SELF.

За даними дослідників, серцева недостатність дійсно зустрічається частіше у людей віком понад 65 років. Проте статистика також свідчить про те, що від 2012 до 2019 року смертність від серцевої недостатності серед молодих людей віком від 16 до 44 років суттєво збільшилася.

Основними симптомами серцевої недостатності вважаються:

Pадишка

Прискорене серцебиття

Набряк кінцівок

Втома

Дослідники зазначають, що серцева недостатність у людей молодшого віку може виникати з низки причин, таких як спадкові захворювання серця або проблеми з серцевим ритмом. Крім того, на розвиток синдрому можуть вплинути інші фактори, наприклад сімейна історія серцевої недостатності, раціон, вживання психоактивних речовин, вірусні інфекції та деякі хронічні захворювання.

Вчені назвали 5 найбільш поширених причин серцевої недостатності серед молодих людей:

Вроджена вада серця

Генетична чи сімейна кардіоміопатія. Це спадкове сімейне захворювання, яке характеризується збільшеним, слабким або потовщеним серцем і може призвести до серцевої недостатності у молодшому віці.

Перипартальна кардіоміопатія

Вживання психоактивних речовин

Аритмія

Серцева недостатність – це зниження працездатності серця та його можливості забезпечувати повноцінне кровопостачання організму. В результаті різні органи недоотримують достатню кількість кисню та поживних речовин. Згідно зі статистичними даними, у світі від серцевої недостатності страждає понад 25 млн чоловік. Більшість з них – це пацієнти похилого віку, але останні десятиліття хвороба все частіше виявляють й у молодих людей.

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