Вчені назвали два продукти, вживання яких допоможе омолодитися на 15-20 років

Навіть косметичні процедури не зможуть зупинити процеси старіння, а ці продукти, як переконують науковці, на відмінно впораються з цим завданням.

Розповідаємо, що треба додати до свого раціону, щоб навіть у 60 років мати вигляд на 40.

Які продукти омолоджують на 20 років: пояснення вчених

Кістковий бульйон містить безліч корисних вітамінів та мінералів, які вкупі дають омолоджувальний ефект років на 15. Він містить магній, кальцій, фосфор і вітаміни групи В, але найважливішим омолоджувальним компонентом бульйону вважається натуральний колаген. Це білкова сполука, яка підтримує тонус та еластичність шкіри, захищаючи її від передчасного старіння та появи заломів. Ще цей білок покращує стан сполучної тканини, робить кістки міцнішими, захищаючи від вимивання кальцію. Щоб приготувати корисний та смачний курячий бульйон, кістки треба варити не менше двох годин. Якщо кістки яловичі, то їх рекомендовано варити від 6 до 12 годин.

містить безліч корисних вітамінів та мінералів, які вкупі дають омолоджувальний ефект років на 15. Він містить магній, кальцій, фосфор і вітаміни групи В, але найважливішим омолоджувальним компонентом бульйону вважається натуральний колаген. Це білкова сполука, яка підтримує тонус та еластичність шкіри, захищаючи її від передчасного старіння та появи заломів. Ще цей білок покращує стан сполучної тканини, робить кістки міцнішими, захищаючи від вимивання кальцію. Щоб приготувати корисний та смачний курячий бульйон, кістки треба варити не менше двох годин. Якщо кістки яловичі, то їх рекомендовано варити від 6 до 12 годин. Шипшина – це лідер за вмістом вітаміну С, який сприяє синтезу колагену й еластину в організмі людини. Тож якщо регулярно вживати шипшину, можна омолодитися років на 15-20. Вітамін С також ефективно бореться з вільними радикалами, які провокують передчасне старіння. Шипшина містить потужну частку вітаміну А, який допомагає розганяти метаболізм, покращує зір та омолоджує шкіру. А вітамін Е, що міститься в ягоді, сприяє уповільненню процесів старіння, пришвидшуючи регенеративні процеси в тканинах і підвищує тонус м’язів. Науковці говорять, що всі мікроелементи та вітаміни в шипшині знаходяться у легкодоступній для засвоєння організмом формі. Тому цю ягоду можна назвати справжнім суперфудом для здоров’я, молодості та краси.

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