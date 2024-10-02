Вчені назвали напій, який "стирає" зморшки: особливо він корисний для жінок за 50

Скільки треба вживати напій, щоб стан шкіри помітно покращився: висновки експертів.

Науковці з університету штату Флорида в США з'ясували, що напій із журавлини з високим умістом антиоксидантів сприяє поліпшенню стану шкіри, підвищуючи її тонус та еластичність, що запобігає появі дрібних зморшок. Висновки експерименту було опубліковано в науковому журналі Nutrition.

Як напій із журавлини запобігає передчасному старінню шкіри

В експерименті брали участь жінки за 50, їх було розділено на 2 групи. Одні приймали плацебо, інші – напій із журавлини. У цьому напої була висока концентрація антиоксидантів. Антиоксидантні сполуки захищають клітини людського організму від впливу вільних радикалів, які є не лише причиною ракових захворювань, а й провокують передчасне старіння та появу зморшок.

Піддослідні упродовж шести тижнів вживали напій із журавлини. П’ятдесятирічні жінки мали очевидні покращення стану шкіри: вона стала гладенькою та пружною, зникли дрібні зморшки, більш глибокі заломи на шкірі стали майже непомітними.

У висновках науковців зазначається, що результати дослідження також були підтверджені інструментальними вимірами. Вони показали, що після вживання напою у піддослідних шкіра стала еластичнішою, зміцнилися її захисні властивості.

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